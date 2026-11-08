Furto e uso indebito di carta di pagamento ad Alessandria: identificato 43enne

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Un episodio di furto e successivo utilizzo indebito di carta di pagamento si è verificato lo scorso 4 settembre nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Alessandria. La vicenda, ricostruita dagli agenti della Polizia Ferroviaria della Sezione di Alessandria, ha portato all'identificazione di un uomo di 43 anni, ritenuto il presunto responsabile.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, nella mattinata del 4 settembre un lavoratore impegnato nelle operazioni di consegna nel piazzale Poste-Ferrovie ha segnalato la sottrazione del proprio portafoglio dall'interno del furgone di servizio. Poco dopo, sul telefono dell'uomo sono giunte le notifiche di alcuni acquisti effettuati con la carta di pagamento contenuta nel portafoglio.

Le indagini, condotte attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e successivi riscontri, hanno permesso di ricostruire la sequenza degli eventi e gli spostamenti del presunto autore. Gli investigatori hanno collegato il furto all'utilizzo della carta presso alcuni esercizi commerciali della stazione di Alessandria e a un tentativo di pagamento presso un bar della stazione di Tortona, non andato a buon fine perché nel frattempo il titolare aveva bloccato la carta.

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Individuazione e sequestro

Nel pomeriggio dello stesso giorno, la Polizia ha rintracciato e identificato l'uomo di 43 anni all'interno della stazione ferroviaria di Alessandria. Durante gli accertamenti, l'individuo ha consegnato agli agenti la carta di pagamento sottratta e parte dei beni acquistati. Il materiale è stato posto sotto sequestro e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Alessandria.

Proposta di foglio di via obbligatorio

Alla luce delle condotte accertate e degli ulteriori elementi acquisiti, la Sezione Polizia Ferroviaria ha proposto al Questore l'applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Alessandria. Il Questore ha avviato il relativo procedimento finalizzato all'adozione della misura.

L'importanza della tempestiva segnalazione

L'episodio sottolinea il ruolo cruciale della segnalazione tempestiva e dell'attività investigativa della Polizia di Stato, che anche grazie all'uso della videosorveglianza e all'incrocio dei dati è riuscita a risolvere rapidamente il caso. La Polizia ricorda ai viaggiatori e ai lavoratori di non lasciare incustoditi portafogli, borse e oggetti di valore, anche durante brevi soste o operazioni di carico e scarico, e di attivare le notifiche per i pagamenti elettronici per rilevare eventuali utilizzi non autorizzati.

Il comunicato è diffuso per ragioni di pubblico interesse; si rammenta la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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