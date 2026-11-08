Il Milan espugna Marassi con un 2-1: errori del Genoa decisivi

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Nella giornata numero 11 del campionato di Serie A, il Milan conquista tre punti importanti allo stadio Luigi Ferraris di Genova, superando il Genoa con il punteggio di 2-1. La partita è stata decisa da due gravi errori difensivi dei padroni di casa nel primo tempo, che hanno permesso ai rossoneri di portarsi sul doppio vantaggio. Nella ripresa, il Genoa ha reagito con orgoglio, accorciando le distanze nel finale con Ellertsson, ma non è riuscito a trovare il pareggio nonostante un assalto finale.

Primo tempo: errori fatali del Genoa

La gara inizia con un Genoa aggressivo: dopo nemmeno un minuto, Osmajic sfiora il palo con un diagonale. Tuttavia, al 13', un errore di Vasquez in fase di impostazione permette a Rabiot di servire Cissé, che con un interno destro batte Bijlow per l'1-0. Sei minuti più tardi, un altro svarione difensivo, questa volta di Marcandalli, lancia Ramos che serve Pulisic per il raddoppio. Il Genoa accusa il colpo ma prova a reagire: al 30' Osmajic segna ma è in fuorigioco, poi Maignan salva su Wiafe e Ostigard. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per il Milan.

Ripresa: il Genoa ci crede, ma il Milan resiste

Nella seconda frazione, il Genoa aumenta la pressione e il Milan controlla. De Rossi inserisce Baldanzi, Colombo e Meichtry per dare più vivacità all'attacco, mentre Amorim risponde con Terracciano, Jashari e Hutchinson. Al 28', Baldanzi serve Vitinha ma Maignan è ancora decisivo. A due minuti dal novantesimo, Ellertsson trova un bolide da fuori area che si insacca alle spalle del portiere francese, riaprendo la partita. Nei cinque minuti di recupero, il Genoa tenta l'assalto disperato ma la difesa rossonera tiene e il Milan può festeggiare una vittoria importante per il morale dopo il ko in Europa League.

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Le scelte dei tecnici e le espulsioni

De Rossi deve fare a meno di Frendrup, alle prese con i postumi di un colpo rimediato contro il Lecce. Amorim schiera Musah terzino e Pulisic dietro a Goncalo Ramos. Nel corso della partita, le proteste dalla panchina rossonera per un fallo di Marcandalli su Rabiot portano all'espulsione del medico sociale Mazzoni e di due membri dello staff tecnico. Nonostante le assenze e le difficoltà, il Milan dimostra carattere e porta a casa una vittoria fondamentale per la classifica.

Con questo successo, il Milan riparte in campionato e si prepara alle prossime sfide con maggiore fiducia, mentre il Genoa resta con l'amaro in bocca per gli errori che sono costati cari. La Serie A continua a regalare emozioni e colpi di scena, e questa partita ne è l'ennesima dimostrazione.

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