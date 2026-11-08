Bezzecchi trionfa a Lusail, Marquez allunga e il titolo resta aperto

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Il Gran Premio del Qatar ha regalato emozioni forti e un colpo di scena nella corsa al titolo. Sul circuito di Lusail, Marco Bezzecchi ha centrato una vittoria di prestigio con l'Aprilia, precedendo al traguardo un tenace Marc Marquez. Il pilota spagnolo, secondo sotto la bandiera a scacchi, ha approfittato del settimo posto di Jorge Martin per guadagnare punti preziosi in classifica generale, rinviando ancora una volta la resa dei conti per il campionato.

La gara di Bezzecchi: un capolavoro di strategia

Partito con il coltello tra i denti, Bezzecchi ha gestito la corsa con grande maturità, mantenendo un ritmo insostenibile per i rivali. Il pilota italiano ha sfruttato al meglio il potenziale della sua Aprilia, costruendo un vantaggio rassicurante già nei primi giri e amministrandolo fino alla fine. Per lui si tratta di un risultato che conferma la crescita costante e la competitività della casa di Noale in questa stagione.

Marquez allunga: il Mondiale resta aperto

Con il secondo posto di Lusail, Marc Marquez ha rosicchiato ulteriori punti a Jorge Martin, settimo al traguardo. Lo spagnolo della Ducati, pur non riuscendo a vincere, ha dimostrato ancora una volta la sua proverbiale capacità di massimizzare il risultato nei momenti difficili. Il distacco in classifica si allarga, ma il titolo non è ancora matematicamente assegnato: l'appuntamento con il Mondiale è solo rimandato, e le prossime gare si preannunciano infuocate.

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Fernandez sul podio, delusione per Martin

A completare il podio ci ha pensato Raul Fernandez, autore di una gara solida e concreto, capace di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice dopo una partenza accorta. Più complicata la domenica di Jorge Martin: il pilota spagnolo non è mai riuscito a trovare il feeling giusto con la sua moto, chiudendo solo in settima posizione e vedendo assottigliarsi il proprio vantaggio in campionato. Un fine settimana da dimenticare per lui, ma la stagione è ancora lunga.

Prossime tappe: il calendario verso il titolo

Con il Gran Premio del Qatar alle spalle, il Mondiale MotoGP entra nella sua fase più calda. Le prossime gare saranno decisive per stabilire chi avrà la meglio tra Marquez e Martin, con Bezzecchi e gli altri protagonisti pronti a inserirsi nella contesa. La lotta per il titolo si fa sempre più avvincente, e ogni punto conquistato sul campo può fare la differenza. Gli appassionati possono prepararsi a un finale di stagione ricco di colpi di scena.

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