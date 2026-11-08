Norris conquista il Brasile, Antonelli sorprende ma rischia, Ferrari in ombra

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Il Gran Premio del Brasile ha regalato una gara emozionante e un risultato che scuote le gerarchie della Formula 1. Lando Norris, al volante della McLaren, ha tagliato il traguardo per primo, dimostrando una superiorità che non lascia spazio a interpretazioni. L'inglese ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, in una rimonta che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi fino all'ultimo giro.

Ma la vera sorpresa della giornata arriva dal giovane Kimi Antonelli, che con la Mercedes ha chiuso al quinto posto, confermando il talento che lo ha portato al debutto in massima serie. Un risultato di prestigio per il pilota classe 2006, che però dovrà fare i conti con un'indagine dei commissari per aver ostacolato l'Alpine di Colapinto durante un pit stop. La decisione potrebbe ribaltare la sua classifica, rendendo il piazzamento ancora più incerto.

Le Ferrari lontane dalle prime posizioni

La scuderia di Maranello vive un altro weekend complicato. Charles Leclerc ha chiuso al settimo posto, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre la nona piazza. Una prestazione che evidenzia le difficoltà della Ferrari su un circuito che storicamente non le sorride, ma che alimenta le critiche sulla competitività della monoposto rispetto ai rivali diretti.

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Il Mondiale si fa sempre più incerto: la vittoria di Norris riapre la corsa al titolo, mentre Verstappen e la Red Bull sembrano aver perso quel margine di superiorità che aveva caratterizzato l'inizio della stagione. La prossima gara sarà decisiva per capire se il team di Woking può davvero ambire al vertice o se il dominio austriaco è solo momentaneamente incrinato.

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