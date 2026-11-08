Marquez stratega in Qatar: la gara su Martin e l'assalto finale

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Marc Marquez continua la sua marcia verso il titolo mondiale con una prestazione intelligente e determinata nel Gran Premio del Qatar, dove ha conquistato il secondo posto. Il pilota spagnolo ha svelato la sua strategia ai microfoni: “Ero convinto della mia strategia, cercando di gestire la gara all'inizio indipendente dalle fughe degli altri. Volevo fare la gara soprattutto su Jorge Martin ma a un certo punto ho visto che quando Acosta mi ha fatto passare controllando il passo riuscivo ad essere molto veloce.”

La gestione iniziale e il duello con Martin

Marquez ha impostato la corsa con lucidità, senza farsi trascinare dagli attacchi degli avversari. La sua priorità era chiara: battere Jorge Martin, suo principale rivale nella corsa al titolo. “Volevo fare la gara soprattutto su Jorge – ha spiegato – perché sapevo che era importante mantenere il controllo”. La strategia ha funzionato, ma il pilota ha dovuto adattarsi alle circostanze.

L'opportunità colta al volo

Quando Pedro Acosta gli ha ceduto la posizione, Marquez ha cambiato marcia. “Quando Acosta mi ha fatto passare controllando il passo riuscivo ad essere molto veloce”, ha raccontato. La terza posizione sembrava un risultato solido, ma l'occasione di fare meglio si è presentata quando Raul Fernandez ha mostrato difficoltà. “Con Raul in difficoltà mi sono detto 'perché no'...” ha aggiunto con un sorriso, spiegando la sua decisione di attaccare per il secondo posto.

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Verso il titolo mondiale

Con questo risultato, Marquez si avvicina sempre di più al titolo mondiale. La sua capacità di leggere la gara e adattarsi alle situazioni lo rende un avversario temibile. Il pilota spagnolo ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare velocità e intelligenza tattica, caratteristiche che lo stanno portando verso un altro traguardo prestigioso.

La stagione entra nella fase cruciale e ogni punto diventa fondamentale. Marquez lo sa bene e continua a lavorare con determinazione, consapevole che la strada verso il titolo è ancora lunga ma il passo è quello giusto.

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