Il Cosenza torna da Monopoli con un punto e nuove conferme per Coppitelli

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Il pareggio senza reti al Veneziani nella tredicesima giornata di Serie C premia una prova di attenzione e personalità. Il tecnico rossoblù sottolinea i progressi della squadra e considera il risultato equilibrato

Il Cosenza Calcio lascia Monopoli con un punto e indicazioni positive sul proprio percorso di crescita. Allo stadio Vito Simone Veneziani, la sfida valida per la tredicesima giornata della Serie C Sky Wifi 2026/27 termina 0 a 0, al termine di un confronto che Federico Coppitelli giudica equilibrato per occasioni e andamento del gioco.

Nell’analisi dell’allenatore rossoblù, il valore della trasferta va oltre il risultato. A convincerlo sono soprattutto l’atteggiamento dei suoi giocatori, la capacità di affrontare le difficoltà e la personalità mostrata contro un avversario competitivo.

Monopoli Cosenza senza reti ma con segnali positivi

Il livello dell’avversario rappresenta uno degli elementi centrali nella valutazione di Coppitelli. Il tecnico ricorda che, con una vittoria, il Monopoli avrebbe potuto raggiungere il secondo posto in classifica: una prospettiva che aiuta a inquadrare l’impegno richiesto ai rossoblù.

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Il Cosenza ha affrontato la gara cercando un equilibrio tra prudenza e iniziativa. Secondo l’allenatore, la squadra ha saputo rispettare le qualità dei padroni di casa senza rinunciare a mettere in difficoltà gli avversari.

Ne emerge un pareggio a Monopoli che Coppitelli considera giusto, senza individuare una superiorità netta di una delle due formazioni.

Coppitelli apprezza attenzione e coraggio dei rossoblù

La soddisfazione del tecnico nasce dalla disponibilità del gruppo a interpretare la partita con concentrazione. Nella sua lettura, il Cosenza ha risposto alle iniziative del Monopoli e ha costruito situazioni capaci di creare problemi alla formazione pugliese.

Attenzione, coraggio e personalità sono gli aspetti su cui si concentra il giudizio dell’allenatore. Qualità che, in una trasferta impegnativa, consentono di restare dentro la gara e di cercare un risultato attraverso una prestazione collettiva.

Il punto conquistato al Veneziani assume così un significato anche sul piano della fiducia, perché arriva da una prova che il tecnico considera coerente con il lavoro svolto.

La crescita del Cosenza passa dalla continuità delle prestazioni

Per Coppitelli, il cammino dei rossoblù deve essere valutato anche attraverso la qualità delle prestazioni. Gli episodi possono incidere sul risultato di una singola partita, mentre atteggiamento e organizzazione offrono indicazioni sullo sviluppo della squadra.

La gara di Monopoli rappresenta, nella sua analisi, un passo in questa direzione. Il percorso di crescita del Cosenza Calcio trova conferme nella capacità di affrontare un avversario di valore mantenendo equilibrio e intraprendenza.

La sfida per i rossoblù sarà dare continuità a questi segnali, trasformando la concentrazione e il coraggio mostrati al Veneziani in una base stabile per le prossime partite di Serie C.

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