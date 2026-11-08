Alcaraz conquista Parigi: primo titolo al Masters 1000 e ora le Finals

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Carlos Alcaraz ha vinto per la prima volta il Masters 1000 di Parigi, superando in finale l'americano Ben Shelton con il punteggio di 7-6 7-5. Per il tennista spagnolo si tratta del quinto titolo stagionale e del nono Masters 1000 in carriera, un successo che assume un sapore speciale dopo le delusioni delle passate edizioni.

Una rivincita personale

«Venire qui ogni anno senza riuscire a esprimere il mio tennis migliore non mi faceva piacere», ha dichiarato Alcaraz nel dopo partita. «Ma non ho mai mollato. Ho subito sconfitte molto dolorose qui, ma mi sono sempre detto: riproviamoci». Il riferimento è anche alla sconfitta subita proprio contro Shelton agli US Open, che rende questa vittoria una piccola rivincita. Ora, assicura lo spagnolo, «abbiamo trovato il modo con il mio team di vincere anche al chiuso, su questi campi veloci».

La partita

La finale è stata combattuta. Nel primo set Alcaraz ha annullato quattro palle break sul 2-1, mantenendo il servizio grazie a un errore di Shelton al termine di un game durato sette minuti. Il set si è deciso al tie-break, dove un errore dell'americano sul 4-4 ha concesso due set point allo spagnolo: il primo è sfumato sul nastro, il secondo è stato concretizzato grazie a un errore di dritto di Shelton. Nel secondo set, sul 2-2, Shelton ha ottenuto il primo break dell'incontro, ma Alcaraz ha immediatamente controbreakkato, riportando il punteggio in parità sul 4-4 con riflessi straordinari sul servizio veloce dell'avversario. Quando Shelton è andato al servizio sul 5-6 per portare il set al tie-break, ha ceduto e Alcaraz ha chiuso con un rovescio vincente.

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Verso le ATP Finals

Il successo parigino arriva dopo la vittoria all'ATP 500 di Vienna e lancia Alcaraz in vista delle ATP Finals, al via domenica prossima a Torino. Il numero 3 del mondo ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza tennistica, capace di annullare quattro match point nei quarti contro Taylor Fritz e di gestire i momenti delicati in finale. Un segnale importante per il finale di stagione.

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