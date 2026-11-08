Norris trionfa sotto il diluvio di Interlagos, Ferrari ai margini

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Il Gran Premio del Brasile di Formula 1 ha regalato emozioni intense e colpi di scena, con Lando Norris che ha conquistato la vittoria sul circuito bagnato di Interlagos. Il pilota della McLaren ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, mentre la Mercedes di Kimi Antonelli ha chiuso quarta al termine di una gara caratterizzata da penalità e condizioni meteo proibitive. Le Ferrari non sono andate oltre il settimo posto con Charles Leclerc e il nono con Lewis Hamilton.

Una domenica di penalità e pioggia

La giornata brasiliana è iniziata con una serie di sanzioni che hanno rimescolato la griglia di partenza. Tra i primi cinque della classifica piloti, solo il neo-campione del mondo Antonelli non ha subito penalità, mentre il compagno di squadra George Russell ha dovuto scontare cinque posizioni per la sostituzione di una componente della power unit. Le Ferrari di Leclerc e Hamilton sono state retrocesse di dieci posizioni per lo stesso motivo, e Norris, a causa di problemi nelle libere, è stato costretto a sostituire l'intera power unit, partendo dal fondo della griglia insieme a Verstappen, anch'egli penalizzato per interventi sulla sua Red Bull.

La pioggia ha complicato ulteriormente le cose: dopo un inizio puntuale, i piloti sono stati costretti a rientrare ai box dopo appena un giro a causa dell'acquazzone. Dopo circa un'ora di attesa, le qualifiche sono riprese sotto una pioggia via via più leggera, ma il meteo imprevedibile ha continuato a influenzare le strategie.

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La cronaca delle qualifiche

Nonostante le condizioni difficili, il debuttante Rafael Camara è riuscito a qualificare la sua Haas per il Q2, mentre nel Q2 Hamilton ha fatto segnare il tempo necessario per guadagnare la ventesima posizione, con Verstappen subito dietro. Nel Q3, con la pioggia che tornava a intensificarsi, Norris ha piazzato subito il giro veloce, mentre Russell, convinto di poter lottare per la pole, è stato richiamato ai box dal team, scatenando la sua furia via radio. Al termine delle qualifiche, il pilota Mercedes non ha nascosto la delusione: «Congratulazioni a Lando, ma stavo facendo un giro da pole. C'è stato un errore di valutazione da parte nostra e dovremo capire perché. Domani dipenderà dal meteo, era da un po' che non mi sentivo così fiducioso, ma purtroppo quando contava non abbiamo eseguito».

Norris, dal canto suo, ha espresso soddisfazione per la prestazione: «È stata una lunga giornata e una grande qualifica, non c'erano condizioni facili in pista. È la prima volta che abbiamo guidato così nel bagnato, siamo stati bravi a non commettere errori». Antonelli, acclamatissimo dai tifosi, ha commentato la sua terza posizione con autocritica: «Era molto complicato, non avevo mai guidato qui sul bagnato. Ho faticato un po' con le gomme intermedie e ho commesso un grosso errore, ma è comunque una terza posizione. Vedremo il meteo come sarà, è molto imprevedibile, ma cercheremo di essere pronti a tutto».

Le implicazioni per il campionato

La vittoria di Norris, seppur in una gara condizionata dalle penalità, dimostra ancora una volta la competitività della McLaren in condizioni miste. La Ferrari, dal canto suo, paga dazio con un settimo e un nono posto che pesano sulla classifica costruttori. Il Gran Premio del Brasile ha anche messo in luce la maturità di Antonelli, che nonostante gli errori rimane in testa al mondiale. Il prossimo appuntamento sarà decisivo per capire se la Rossa saprà reagire e se la McLaren potrà continuare a inseguire il titolo.

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