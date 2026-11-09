Spalletti analizza il pareggio della Juventus contro la Fiorentina

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Il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus ha lasciato strascichi di insoddisfazione nelle parole di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, al termine della sfida del Franchi, non ha nascosto le proprie perplessità sulla prestazione dei suoi uomini, evidenziando ancora una volta le difficoltà di una squadra capace di alternare momenti di qualità a blackout preoccupanti.

Un rendimento altalenante

Spalletti ha parlato di una prestazione non soddisfacente, sottolineando come la sua squadra fatichi a trovare continuità sia a livello collettivo che individuale. Troppi giocatori, secondo il tecnico, non riescono a mantenere lo stesso livello di rendimento per l'intera durata della gara. Questo si traduce in momenti di buon calcio alternati a fasi di passività, in cui la Juventus rischia di compromettere il risultato.

Il gol subito in avvio ha messo in luce anche problemi di organizzazione difensiva, con una linea che non si è mossa in modo compatto. Nonostante la reazione che ha permesso ai bianconeri di rimontare, Spalletti ha ammesso che alla fine la squadra ha rischiato di uscire sconfitta da Firenze.

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L'aspetto caratteriale e le scelte tattiche

Oltre agli aspetti tecnici, il tecnico si è soffermato sulla mentalità dei suoi giocatori, criticando la tendenza ad accettare passivamente alcune situazioni di gioco senza prendere l'iniziativa. Per Spalletti, l'indecisione è un limite che impedisce di ottenere risultati importanti.

Sul piano delle scelte, ha spiegato la decisione di schierare insieme Kolo Muani e Woltemade, dettata dalla necessità di attaccare la profondità contro una squadra che aggredisce. Ha elogiato il lavoro di Kolo Muani, capace di creare spazi per il compagno, e ha riconosciuto a Woltemade qualità nel palleggio, pur non essendo la sua caratteristica principale.

Il caso Joao Mario e le voci dei giocatori

Interrogato sul contatto di braccio di Joao Mario in area, non sanzionato dall'arbitro Colombo, Spalletti ha preferito glissare, dichiarando di aver già visto l'episodio in campo e di non aver bisogno di ulteriori valutazioni.

Dal canto suo, Randal Kolo Muani ha espresso soddisfazione per la propria prestazione personale, sottolineando però la necessità di continuare a lavorare duramente per ottenere risultati. L'attaccante ha parlato dell'importanza della pausa per migliorare e dell'obiettivo di farsi trovare pronti al rientro, consapevole che la squadra ha accumulato troppi pareggi e sconfitte in questo avvio di stagione.

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