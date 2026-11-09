Cerca

Cronaca Lombardia Bergamo

Omicidio a Palosco: fermato il figlio della donna uccisa

Redazione
Condividi:
Omicidio a Palosco: fermato il figlio della donna uccisa
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Nel tardo pomeriggio di oggi è stato fermato M.B., il figlio della donna di 70 anni uccisa nella sua casa in via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'omicidio sarebbe avvenuto con oltre 30 fendenti inferti alla vittima.

Le indagini e l'arma del delitto

I militari stanno esaminando diversi coltelli rinvenuti all'interno dell'abitazione. L'ipotesi più accreditata è che sia stato utilizzato un grosso coltello da cucina, trovato la notte tra venerdì e sabato scorsi per strada, all'esterno della casa, dalla polizia locale dopo la segnalazione di un passante. Gli accertamenti proseguono per chiarire l'esatta dinamica del delitto.

Il fermo e le accuse

Il figlio della donna è stato fermato con l'accusa di omicidio. Le autorità giudiziarie stanno valutando gli elementi raccolti. La comunità di Palosco è sconvolta per l'accaduto.

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
palosco omicidio bergamo donna uccisa fermo figlio coltello cucina carabinieri cronaca nera

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 13 volte su 22.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza