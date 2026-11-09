Omicidio a Palosco: fermato il figlio della donna uccisa

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Nel tardo pomeriggio di oggi è stato fermato M.B., il figlio della donna di 70 anni uccisa nella sua casa in via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'omicidio sarebbe avvenuto con oltre 30 fendenti inferti alla vittima.

Le indagini e l'arma del delitto

I militari stanno esaminando diversi coltelli rinvenuti all'interno dell'abitazione. L'ipotesi più accreditata è che sia stato utilizzato un grosso coltello da cucina, trovato la notte tra venerdì e sabato scorsi per strada, all'esterno della casa, dalla polizia locale dopo la segnalazione di un passante. Gli accertamenti proseguono per chiarire l'esatta dinamica del delitto.

Il fermo e le accuse

Il figlio della donna è stato fermato con l'accusa di omicidio. Le autorità giudiziarie stanno valutando gli elementi raccolti. La comunità di Palosco è sconvolta per l'accaduto.

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