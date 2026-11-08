Inter, Chivu elogia la squadra dopo la vittoria sul Como: ritmo e intensità sono la chiave

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Dopo la vittoria dell'Inter contro il Como a San Siro, il tecnico Cristian Chivu ha analizzato la prestazione della sua squadra, sottolineando i progressi dal punto di vista del ritmo e dell'intensità. «Non si può sempre fare il meglio», ha dichiarato Chivu, «a volte ci sono anche delle amarezze che devi accettare, e devi prepararti con il lavoro e la mentalità per affrontare le prossime partite che possono cambiare influenzare il cammino di una squadra sia in campionato che in Champions».

Un primo tempo di grande qualità

Il tecnico ha poi evidenziato la prestazione del primo tempo: «Abbiamo alzato il ritmo e l'intensità, abbiamo fatto bene dal punto di vista della qualità, delle pressioni fatte giuste collettivamente, si è ragionato da squadra». Un approccio che ha permesso ai nerazzurri di chiudere la prima frazione in vantaggio di due reti. «Un primo tempo fatto molto bene, ci ha permesso di andare all'intervallo in vantaggio di 2 gol. Poi a volte bisogna anche saper gestire le energie, sfruttare di più le transizioni», ha aggiunto Chivu.

Complimenti ai ragazzi

Infine, il tecnico ha voluto ringraziare i suoi giocatori: «Faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono stati tutti meravigliosi». Una vittoria che dà morale in vista dei prossimi impegni stagionali.

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