Meteo Italia, settimana instabile con piogge in arrivo e un nuovo peggioramento da giovedì

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Nubi e precipitazioni interesseranno inizialmente il Centro Nord, poi parte del Sud. Tra giovedì e venerdì possibile fase più intensa, accompagnata da venti meridionali e mari in aumento

Una settimana di tempo instabile si apre sull’Italia, con il ritorno delle perturbazioni atlantiche e delle piogge su diverse regioni. Il primo passaggio interesserà soprattutto il Centro Nord tra lunedì 9 e martedì 10 novembre, raggiungendo anche alcuni settori del Mezzogiorno.

Mercoledì sono attese pause asciutte più ampie, ma il miglioramento potrebbe durare poco. Da giovedì 12 novembre si profila un secondo peggioramento, potenzialmente più incisivo, con precipitazioni localmente abbondanti e un rinforzo dei venti di Scirocco e Libeccio. La distribuzione dei fenomeni nella seconda parte della settimana resta da precisare con i prossimi aggiornamenti.

Meteo oggi lunedì 9 novembre, peggiora al Nord

La giornata di lunedì 9 novembre sarà caratterizzata da molta nuvolosità sulle regioni settentrionali e su parte del Centro. Le prime piogge interesseranno la Liguria, per estendersi gradualmente ad altri settori del Nordovest e, tra il pomeriggio e la sera, verso il resto del Settentrione.

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I fenomeni saranno inizialmente in prevalenza deboli o moderati, con una distribuzione irregolare. Sulle Alpi potranno verificarsi precipitazioni nevose alle quote più elevate.

Nord con cieli grigi e piogge in estensione

Al Nord prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti. Il peggioramento avanzerà da ovest verso est, con piogge dapprima più probabili in Liguria e successivamente su Piemonte, Lombardia ed Emilia, fino a coinvolgere altri settori orientali in serata.

Le temperature massime si manterranno generalmente tra 10 e 14 gradi nei principali centri della pianura, con differenze locali legate alla copertura nuvolosa e alle precipitazioni.

Centro e Sardegna tra nubi e schiarite

Al Centro e in Sardegna il cielo sarà spesso nuvoloso, soprattutto nella prima parte della giornata, ma senza precipitazioni diffuse. Nel pomeriggio potranno aprirsi schiarite, alternate ad addensamenti più compatti lungo il versante tirrenico.

Le massime saranno prevalentemente comprese tra 14 e 18 gradi, con valori localmente superiori in Sardegna.

Sud e Sicilia con tempo più asciutto

Il Sud e la Sicilia conserveranno condizioni generalmente asciutte, con un’alternanza di sole e nubi. Gli addensamenti potranno risultare più persistenti su alcuni tratti tirrenici, mentre altrove saranno possibili schiarite anche ampie.

Il clima resterà più mite rispetto al Centro Nord, soprattutto lungo le coste e sulle Isole.

Martedì 10 novembre, piogge al Nordest e sulle regioni centrali

Martedì 10 novembre la perturbazione attraverserà l’Italia, spostando le precipitazioni verso il Nordest e il Centro. Nel corso della giornata saranno coinvolte anche alcune zone del Sud, mentre al Nordovest potranno comparire pause asciutte e aperture del cielo.

Nordest più esposto alle precipitazioni

Il tempo risulterà instabile soprattutto sul Triveneto e sui settori orientali del Nord, dove le piogge potranno essere localmente più insistenti. Al Nordovest sarà possibile un miglioramento parziale, in particolare nel pomeriggio, pur in un contesto ancora variabile.

Le massime si attesteranno intorno ai 13 gradi a Torino e Milano, con valori diversi tra pianure, coste e aree montane.

Centro con piogge e temporanee aperture

Sulle regioni centrali sono attese precipitazioni a distribuzione irregolare. Toscana e Umbria potranno registrare piogge già al mattino, mentre sul Lazio si alterneranno fenomeni e pause.

Nel corso della giornata qualche schiarita potrà affacciarsi sulla Toscana, senza un ritorno duraturo del bel tempo. L’instabilità interesserà anche parte del versante adriatico. In Sardegna il quadro sarà più variabile, con maggiori opportunità di tempo asciutto.

Le temperature massime potranno raggiungere circa 17 gradi a Firenze e 18 a Roma.

Sud con piogge soprattutto in Campania

Al Mezzogiorno aumenterà la nuvolosità, con le prime precipitazioni sui rilievi della Campania. Tra pomeriggio e sera le piogge potranno interessare anche altri settori campani e parte della Puglia meridionale, mentre sul resto del Sud i fenomeni saranno più discontinui.

La Sicilia rimarrà ai margini del passaggio perturbato, con nubi alternate a schiarite e condizioni in prevalenza asciutte. I venti meridionali manterranno un clima relativamente mite, soprattutto sulle coste.

Mercoledì 11 novembre, tregua parziale prima di nuove piogge

La giornata di mercoledì 11 novembre porterà un’attenuazione dell’instabilità, ma senza un miglioramento uniforme sull’intero Paese.

Al Centro Nord resteranno annuvolamenti e precipitazioni sparse, generalmente locali. Sulle pianure del Nordest potranno inoltre formarsi nebbie o foschie nelle ore più fredde, soprattutto dove si apriranno temporanee schiarite.

Al Sud e sulle Isole gli spazi soleggiati saranno più ampi. Dalla sera, però, un nuovo aumento delle nubi e delle piogge potrebbe interessare il Nordovest, con particolare attenzione alla Liguria di Levante, in vista del successivo peggioramento.

Da giovedì 12 novembre possibile fase di maltempo più intensa

La tendenza per giovedì 12 e venerdì 13 novembre indica l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, potenzialmente più organizzata rispetto al primo passaggio della settimana.

Le aree da seguire con maggiore attenzione saranno Liguria, Toscana, Lazio e diversi settori del Nord, dove potrebbero verificarsi piogge persistenti e rovesci localmente intensi. L’arrivo di aria umida dal mare può accentuare le precipitazioni sui versanti esposti dell’Appennino ligure e delle regioni tirreniche.

L’evoluzione verso il fine settimana potrebbe coinvolgere più direttamente anche il Centro Sud. A questa distanza, tuttavia, posizione del minimo depressionario, accumuli di pioggia e zone maggiormente interessate richiedono ulteriori conferme.

Scirocco e Libeccio in rinforzo, mari più mossi

Il secondo peggioramento potrebbe essere accompagnato da venti sostenuti o localmente forti di Scirocco e Libeccio. Le conseguenze saranno un progressivo aumento del moto ondoso e condizioni marine più difficili sui bacini maggiormente esposti.

L’intensità delle raffiche e la possibilità di mareggiate dipenderanno dalla traiettoria della perturbazione. Sarà quindi utile seguire gli aggiornamenti soprattutto per gli spostamenti in mare e lungo le coste.

Temperature senza bruschi cali, notti meno fredde

Il quadro termico non suggerisce un’irruzione fredda generalizzata. Al Nord e nelle zone più piovose del Centro, nubi e precipitazioni limiteranno il riscaldamento diurno, mantenendo massime piuttosto contenute.

Al Sud e sulle Isole, il richiamo meridionale favorirà condizioni più miti. Le temperature minime potranno aumentare in diverse località: la copertura nuvolosa, infatti, riduce la dispersione del calore durante la notte.

Previsioni e allerte meteo, gli aggiornamenti da seguire

La possibilità di piogge abbondanti richiede attenzione agli aggiornamenti, ma una tendenza al maltempo non equivale a un’allerta già emessa. Le eventuali criticità idrogeologiche e idrauliche saranno definite attraverso i bollettini ufficiali della Protezione Civile, in base all’evoluzione prevista e alle condizioni dei territori.

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni e osservare le aree interessate dalle piogge, consulta il Radar meteo Italia di InfoOggi.

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