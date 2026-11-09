Cracovia, muore il 24enne autore dell'attacco terroristico

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È deceduto in ospedale Michał Oksiński, il 24enne polacco che lo scorso 10 novembre ha compiuto un attacco terroristico nel centro di Cracovia. Il giovane, originario del voivodato di Santacroce e residente a Ostrowiec Świętokrzyski, era ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato ferito dagli agenti di polizia durante l'arresto.

Chi era l'attentatore

Oksiński possedeva un porto d'armi e non aveva precedenti penali. Non è mai stato un soldato dell'esercito polacco e non ha mai avuto alcun legame con le forze armate. Il padre, 52 anni, era legalmente in possesso di 11 armi. Il giovane avrebbe espresso opinioni molto radicali e ha utilizzato armi di tipo militare nell'attacco.

Le motivazioni

In un primo momento, il ministro dell'Interno polacco Marcin Kierwiński aveva ipotizzato che l'attentatore fosse stato ispirato da ideologie di estrema destra. Tuttavia, la procura della Polonia ha successivamente dichiarato che non ci sono prove di una matrice ideologica nell'attentato. Il portavoce Przemysław Nowak ha precisato che il movente resta da chiarire e che anche i simboli trovati sugli indumenti indossati dal killer al momento dell'attacco sono ancora oggetto di analisi. La procura di Cracovia ha aperto un'indagine per terrorismo e sta esaminando i materiali sequestrati nell'abitazione del giovane.

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La reazione delle autorità

Il premier Donald Tusk ha convocato una riunione d'urgenza del comitato per la sicurezza nazionale. Le autorità polacche hanno rafforzato le misure di sicurezza nei luoghi pubblici e nelle città principali. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla radicalizzazione e sul controllo delle armi in Polonia.

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