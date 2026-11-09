Diesel, finito lo sconto sulle accise quanto può costare in più un pieno

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Termina la riduzione fiscale sul gasolio. L’effetto potenziale è di 2,44 euro su 50 litri, ma l’andamento del mercato può attenuare i rincari alla pompa

Lo sconto sulle accise del diesel è scaduto e non è stato prorogato. Da domenica 8 novembre il gasolio è quindi tornato alla tassazione ordinaria, dopo la riduzione temporanea applicata dal 28 ottobre.

Per gli automobilisti viene meno un beneficio di 4,88 centesimi al litro, IVA inclusa. Questo rappresenta il possibile aggravio legato alla sola componente fiscale, mentre il prezzo effettivo del rifornimento dipende anche dall’andamento del mercato e dalle politiche commerciali delle compagnie.

Accise sul gasolio cosa cambia dopo la scadenza

Il provvedimento aveva ridotto l’accisa sul diesel di 4 centesimi al litro. Considerando anche l’IVA, il vantaggio complessivo arrivava a 4,88 centesimi.

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Durante il periodo agevolato, l’aliquota era scesa a 632,90 euro per mille litri. Con la conclusione della misura torna al livello ordinario di 672,90 euro per mille litri, equivalente a 0,6729 euro per litro. gazzettaufficiale.it

La fine dello sconto aumenta dunque il peso delle imposte sul gasolio. Il passaggio ai listini dei distributori, tuttavia, può avvenire con effetti differenti tra compagnie e singoli impianti.

Quanto può aumentare il costo di un pieno

Se la maggiore tassazione fosse trasferita interamente sul prezzo finale, mantenendo ferme tutte le altre componenti, l’aggravio sarebbe di circa 1,95 euro per 40 litri, 2,44 euro per 50 litri e 2,93 euro per 60 litri.

Si tratta di un calcolo teorico utile a comprendere l’entità della misura. Non significa che ogni distributore applicherà automaticamente un rincaro identico: eventuali ribassi della componente industriale o iniziative commerciali potrebbero assorbire una parte dell’aumento fiscale.

Per chi utilizza quotidianamente l’auto, l’impatto va valutato anche sulla frequenza dei rifornimenti. Nell’ipotesi di quattro pieni mensili da 50 litri, il maggior costo riconducibile alla fine dello sconto sarebbe di 9,76 euro al mese, a parità delle altre condizioni.

Prezzi di benzina e diesel le medie dell’8 novembre

Nella rilevazione di domenica 8 novembre, i prezzi medi nazionali in modalità self service risultavano sostanzialmente stabili nonostante la scadenza dell’agevolazione.

Sulla rete stradale, la benzina si attestava a 2,000 euro al litro, mentre il gasolio raggiungeva 2,223 euro al litro. In autostrada, le medie erano rispettivamente di 2,029 euro e 2,277 euro al litro. Ansa.it

Questi valori fotografano la situazione dell’8 novembre e non rappresentano il prezzo di ogni impianto. Le differenze locali rendono utile confrontare i distributori lungo i percorsi abituali, distinguendo sempre tra self service e servito.

Perché il rincaro del diesel non è automatico

La scadenza del taglio fiscale esercita una pressione al rialzo, ma non determina da sola il prezzo del gasolio alla pompa. Sul conto finale incidono anche le quotazioni dei prodotti raffinati, il cambio euro dollaro, i costi di distribuzione e i margini commerciali.

Per questo motivo, un calo della componente industriale può compensare almeno in parte l’aumento delle imposte. Se invece il mercato torna a salire, i due effetti possono sommarsi.

Le rilevazioni successive alla scadenza permetteranno di capire quanto della maggiore tassazione sarà effettivamente trasferito agli automobilisti. La stabilità osservata nella prima giornata non basta, da sola, a definire l’andamento dei giorni seguenti.

Benzina nessuna variazione legata a questo sconto

La benzina non era compresa nell’ultima riduzione, riservata al gasolio. La scadenza del 7 novembre non comporta quindi un aumento fiscale analogo per chi utilizza un’auto a benzina.

Anche in questo caso, però, i listini possono cambiare per effetto del mercato. Per valutare l’evoluzione del caro carburanti occorre distinguere il ritorno delle accise ordinarie dalle oscillazioni della componente industriale, evitando di considerare già certi aumenti o ribassi futuri.

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