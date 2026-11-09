Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Terremoti tra Calabria e Tirreno sei scosse nella notte dopo il sisma nel Catanzarese

Dopo il terremoto di magnitudo 3.5 vicino Serrastretta dell’8 novembre nuovi eventi in mare nelle prime ore del 9 novembre con magnitudo massima 2.9

Una serie di sei terremoti nel Tirreno meridionale è stata registrata nelle prime ore di lunedì 9 novembre 2026, tra le 00:30 e le 05:43, con magnitudo comprese tra 2.1 e 2.9. Gli eventi seguono, in ordine temporale, il terremoto di magnitudo 3.5 nel Catanzarese del pomeriggio precedente e la scossa di magnitudo 2.2 localizzata in mare alle 18:16.

Le localizzazioni e le profondità descrivono però eventi differenti. La successione degli orari non dimostra un collegamento tra il sisma di Serrastretta e le scosse nel Tirreno, né permette di considerarli automaticamente parte di un’unica sequenza.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Sei terremoti nel Tirreno meridionale nella notte del 9 novembre

La scossa più forte tra quelle elencate per il 9 novembre è stata registrata alle 00:30:36, con magnitudo locale ML 2.9 e ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’epicentro è stato individuato in mare alle coordinate 38.8265 di latitudine nord e 14.1623 di longitudine est.

Nei successivi 33 minuti sono stati rilevati altri tre terremoti di magnitudo 2.3, con profondità comprese tra 12 e 30 chilometri. Nell’elenco seguono gli eventi delle 05:01:51, di magnitudo 2.4, e delle 05:43:03, di magnitudo 2.1.

Data Ora italiana Magnitudo Profondità 9 novembre 2026 00:30:36 ML 2.9 10 km 9 novembre 2026 00:39:05 ML 2.3 12 km 9 novembre 2026 00:59:43 ML 2.3 14 km 9 novembre 2026 01:02:59 ML 2.3 30 km 9 novembre 2026 05:01:51 ML 2.4 9 km 9 novembre 2026 05:43:03 ML 2.1 10 km

L’ultima scossa riportata nell’aggiornamento, quella delle 05:43, presenta coordinate 38.8267 nord e 14.1388 est. Gli epicentri degli eventi notturni risultano concentrati nello stesso settore marino.

Il terremoto di magnitudo 3.5 vicino Serrastretta

Nel pomeriggio di domenica 8 novembre, alle 17:58:32, un terremoto di magnitudo ML 3.5 era stato localizzato in provincia di Catanzaro, a 3 chilometri a sud est di Serrastretta, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Le coordinate dell’epicentro sono 38.9927 di latitudine nord e 16.4387 di longitudine est. I centri comunali più vicini risultano Serrastretta e San Pietro Apostolo, entrambi a circa 3 chilometri.

A circa 6 chilometri si trovano Feroleto Antico, Cicala, Miglierina, Pianopoli e Amato. Seguono Carlopoli, a 7 chilometri, e Panettieri, Tiriolo e Gimigliano, a 8 chilometri.

Le distanze dai comuni indicano la posizione dell’epicentro rispetto ai municipi e non misurano gli effetti della scossa nei rispettivi territori.

Le distanze da Lamezia Terme e Catanzaro

La localizzazione colloca il sisma a circa 10 chilometri a est di Lamezia Terme e 17 chilometri a nord ovest di Catanzaro. Le altre distanze riportate sono 37 chilometri a sud est di Cosenza e 60 chilometri a ovest di Crotone.

Nel raggio di 20 chilometri rientrano anche diversi comuni dell’entroterra calabrese, tra cui Decollatura, Soveria Mannelli, Marcellinara, Settingiano, Taverna e Simeri Crichi.

Le informazioni disponibili per questo aggiornamento non comprendono riscontri verificati sulla percezione del terremoto o su eventuali conseguenze per persone ed edifici.

La scossa delle 18 e 16 a 120 chilometri di profondità

Dopo il terremoto nel Catanzarese, alle 18:16:12 dell’8 novembre, è stato registrato un altro evento nel Tirreno meridionale, di magnitudo ML 2.2.

L’epicentro è stato localizzato alle coordinate 38.4102 nord e 15.4082 est, mentre l’ipocentro è stato individuato a 120 chilometri di profondità.

Questo terremoto presenta quindi una profondità molto maggiore rispetto sia al sisma di Serrastretta sia agli eventi notturni del 9 novembre. Anche la posizione epicentrale è diversa da quella del gruppo di scosse registrato dopo mezzanotte.

Gli altri eventi in mare dell’8 novembre

Nella giornata di domenica erano già stati segnalati quattro terremoti nel Tirreno meridionale, precedenti alla scossa nel Catanzarese.

Tre eventi di magnitudo ML 2.0 erano stati registrati alle 02:21:01, alle 07:14:07 e alle 08:51:21, con profondità comprese tra 9 e 10 chilometri. Alle 15:39:29 era seguito un terremoto di magnitudo ML 2.2, a 29 chilometri di profondità.

Il quadro riportato comprende dunque più localizzazioni e diversi livelli di profondità, da esaminare separatamente prima di formulare interpretazioni sull’attività complessiva.

Come leggere magnitudo profondità e numero delle scosse

La magnitudo locale ML descrive la grandezza di un terremoto ricavata dalle registrazioni strumentali. È distinta dall’intensità, che riguarda gli effetti osservati in una determinata località su persone, oggetti ed edifici.

La profondità ipocentrale indica invece il punto nel sottosuolo da cui ha avuto origine la rottura. Gli effetti in superficie dipendono da diversi fattori, tra cui distanza, caratteristiche del terreno e vulnerabilità delle costruzioni.

Per descrivere gli eventi notturni è opportuno parlare di scosse concentrate nello stesso settore del Tirreno: una classificazione dell’episodio come sciame richiede l’esame dell’intera distribuzione temporale e spaziale.

Il totale di 64 terremoti visualizzato nel riepilogo della ricerca non può essere attribuito interamente alla notte del 9 novembre, perché il materiale riportato non specifica tutti i filtri e l’intervallo temporale della selezione.

L’aggiornamento comprende gli eventi elencati fino alle 05:43 del 9 novembre 2026. Magnitudo, coordinate e profondità restano parametri suscettibili di revisione in seguito a ulteriori analisi.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra