Arrestata a Frosinone dopo reiterate violazioni dei domiciliari: aveva decapitato statue sacre

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La Polizia di Stato di Frosinone ha arrestato una donna di 60 anni, residente nel capoluogo ciociaro, in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. La misura è scattata dopo che la sessantenne ha violato ripetutamente gli obblighi imposti dalla precedente misura restrittiva.

Gli atti vandalici alle statue sacre

La donna era già sottoposta ai domiciliari per una serie di atti vandalici commessi tra gennaio e aprile di quest'anno nella provincia di Frosinone. In particolare, si era resa responsabile della decapitazione di diverse statue sacre raffiguranti la Madonna e Padre Pio. Un comportamento grave che aveva destato allarme nella comunità locale.

Le violazioni ripetute e l'arresto

Nonostante la misura restrittiva, la sessantenne ha continuato a manifestare una condotta di totale inosservanza della legge, allontanandosi sistematicamente dalla propria abitazione. Le Volanti l'avevano già sorpresa e denunciata per evasione in tre occasioni precedenti: una volta in agosto e due volte a settembre. L'ultimo episodio, decisivo per l'aggravamento della misura, risale allo scorso 2 novembre, quando la donna è risultata assente da casa e irraggiungibile telefonicamente durante un controllo.

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Questa ulteriore violazione ha indotto la magistratura a revocare definitivamente il beneficio dei domiciliari, ritenendolo non più idoneo. Dopo essere stata rintracciata ieri dagli Agenti della Squadra Volante e condotta in Questura per le formalità di rito, la sessantenne è stata tradotta presso la Casa Circondariale Femminile di Roma Rebibbia.

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