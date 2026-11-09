Blitz a Giugliano: droga esotica e SUV di lusso sequestrati

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato un 29enne già noto alle forze dell'ordine, al termine di un'operazione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e di un'auto di lusso. L'uomo è ora detenuto in carcere con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione.

Un arsenale di droga in casa

Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nell'abitazione un vero e proprio campionario di droga alla moda. Nel congelatore della cucina erano nascosti 1 chilo e 639 grammi di hashish frozen, suddivisi in 21 panetti quadrati, 4 rettangolari e 23 dosi in bustine. In camera da letto, invece, sono stati trovati altri 3 chili e 900 grammi di marijuana. Ma non è tutto: le svapo alla marijuana provenienti dalla California, dove sono legali, con confezioni accattivanti che ritraggono personaggi dei cartoni animati come Dragon Ball e frutta esotica. Un chiaro segnale di come il mercato degli stupefacenti si stia orientando verso prodotti sempre più appealing, soprattutto per i più giovani.

Armi e strumenti per il confezionamento

Oltre alla droga, i carabinieri hanno sequestrato anche un pugnale a scatto e diversi macchinari per il sottovuoto, verosimilmente utilizzati per il confezionamento e la conservazione degli stupefacenti. Questi ritrovamenti confermano l'attività di spaccio su larga scala portata avanti dall'uomo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il SUV di lusso con targa clonata

Nel garage dell'abitazione è stata fatta un'ulteriore scoperta: un Range Rover Sport del valore di circa 150mila euro. L'auto presentava targa e numero di telaio clonati da un altro veicolo, ed erano in corso modifiche alle centraline e agli allarmi. Secondo gli investigatori, mancava poco perché il SUV potesse circolare senza essere individuato. Il veicolo è stato sequestrato e sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Le conseguenze legali

L'arresto del 29enne è stato convalidato e l'uomo si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per far luce sulla rete di approvvigionamento e distribuzione della droga, con particolare attenzione ai canali internazionali da cui provengono le svapo alla marijuana. Le forze dell'ordine sottolineano l'importanza di contrastare il fenomeno dello spaccio, che sempre più spesso utilizza nuovi prodotti e strategie di marketing per attrarre consumatori.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra