Cassino, arrestato 21enne per spaccio e munizioni da guerra nonostante il divieto di ritorno

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Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato a Cassino un cittadino brasiliano di 21 anni. L'operazione, condotta dagli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di P.S. locale, è scattata nella mattinata del 5 novembre 2026, intorno alle 10:15, nel quartiere "Colosseo". Il giovane è ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e possesso abusivo di munizionamento da guerra.

Il controllo e la scoperta

Durante una perlustrazione, una pattuglia ha notato un insolito viavai di persone note come assuntori nei pressi di un condominio. Insospettiti, gli agenti hanno osservato un giovane affacciato a una finestra del terzo piano: si trattava di un soggetto già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti e destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Cassino. Raggiunto l'appartamento per un accertamento, i poliziotti hanno rinvenuto nella camera da letto in uso esclusivo al ventunenne tre agglomerati di hashish per un peso complessivo di circa 70 grammi, due spinelli già confezionati, un bilancino di precisione e un rotolo di carta stagnola per il confezionamento delle dosi. Inoltre, è stata trovata la somma contante di 380 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell'attività illecita.

Munizionamento da guerra e violazione del divieto

Nella stessa stanza è stato inoltre scoperto del munizionamento da guerra: una cartuccia inesplosa calibro 7,62 e un bossolo calibro 30-06. Le successive verifiche hanno evidenziato la spiccata recidiva del giovane, il quale ha palesemente violato il divieto di ritorno nel comune di Cassino emesso dal Questore di Frosinone lo scorso 29 maggio 2026 per la durata di un anno. Nonostante i numerosi deferimenti all'Autorità Giudiziaria, il ventunenne continuava a fare sistematico ritorno nel territorio comunale proprio per mantenere i propri legami con gli ambienti dello spaccio locale.

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Provvedimento del Gip

Il Gip del Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto ed ha emesso nei confronti del 21enne la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, in provincia di Caserta, con il contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 22:00 e le ore 07:00. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali e processuali, l'indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del codice di procedura penale e si presume non colpevole sino a condanna definitiva.

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