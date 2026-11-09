Blitz dei carabinieri a Sorrento: pusher 23enne arrestato dopo fuga in Smart

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

A Sorrento, in provincia di Napoli, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto un giovane di 23 anni con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. L'operazione, scattata in una traversa di via Bernardino Rota, ha permesso di sequestrare un ingente quantitativo di stupefacenti.

L'area e le modalità dell'intervento

La zona, già nota alle forze dell'ordine per essere un punto di spaccio, è caratterizzata da una strada stretta dove possono transitare solo minicar e scooter: una conformazione che rende difficile il controllo e favorisce l'attività illecita. I militari hanno circondato l'area con gazzelle e auto civetta per impedire ogni via di fuga, per poi procedere a piedi.

La fuga e l'arresto

Il pusher, accortosi della presenza dei carabinieri, ha tentato di allontanarsi a bordo della sua Smart. Dopo pochi metri è stato bloccato e perquisito. Gli accertamenti hanno portato al sequestro di 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana, insieme a un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze giudiziarie

Il 23enne, ora ai domiciliari in attesa di giudizio, dovrà rispondere del reato di spaccio. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli intensificati sul territorio per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, che spesso sfrutta zone poco accessibili per eludere la sorveglianza.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra