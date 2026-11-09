LeBron James guida i Philadelphia Sixers in vetta alla Eastern Conference

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La notte NBA ha regalato emozioni intense e ha ridefinito le gerarchie delle due conference. I Philadelphia Sixers e i Los Angeles Lakers hanno conquistato la loro nona vittoria stagionale, issandosi rispettivamente in cima alla Eastern e alla Western Conference. Un traguardo che assume un significato particolare, soprattutto per la franchigia della Pennsylvania, che dopo 11 partite registra il suo miglior avvio dal 2000.

LeBron James trascina Philadelphia

Sbarcato a Philadelphia quest'estate, LeBron James si sta dimostrando un fattore decisivo. Nella vittoria in casa dei Chicago Bulls per 127-121, il "King" ha messo a referto 22 punti e 5 assist, ben supportato da Jaylen Brown (29 punti) e Tyrese Maxey (27). I Sixers hanno perso solo due partite in questa stagione e il loro ruolino di marcia li proietta prepotentemente tra le favorite per il titolo. La chimica tra LeBron e i giovani talenti della squadra sembra già sbocciata, come dimostrano le prestazioni offensive di alto livello.

Lakers senza Doncic ma con un super Reaves

Ad Ovest, i Los Angeles Lakers hanno superato in trasferta i Detroit Pistons 121-116, nonostante l'assenza di Luka Doncic. La prestazione sopra le righe di Austin Reaves, autore di 43 punti, ha permesso alla squadra di coach Ham di portare a casa una vittoria fondamentale. I Lakers confermano il loro momento positivo e guardano con fiducia al prosieguo della stagione.

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Gli altri risultati della notte

Oltre ai successi di Sixers e Lakers, la notte NBA ha offerto altri risultati interessanti. I Boston Celtics hanno espugnato Milwaukee 117-97, mentre i Dallas Mavericks hanno travolto i Brooklyn Nets 130-93. I LA Clippers hanno avuto la meglio sui New Orleans Pelicans 139-123, e i Sacramento Kings sono caduti in casa contro i Miami Heat 108-114. I Minnesota Timberwolves hanno superato gli Utah Jazz 115-100. Tutti risultati che contribuiscono a rendere la corsa ai playoff sempre più avvincente.

La stagione NBA è appena iniziata, ma le indicazioni che arrivano dalle prime partite sono già chiare: Sixers e Lakers sembrano avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagoniste. La presenza di LeBron James a Philadelphia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, mentre i Lakers possono contare su un roster profondo e su giocatori capaci di prendersi responsabilità importanti come Reaves. Il cammino è lungo, ma l'impatto di queste prime settimane promette una annata ricca di sorprese.

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