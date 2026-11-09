WTA Finals, Errani e Paolini partono con il piede giusto: vittoria al tie-break contro le numero 2

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Un debutto da incorniciare per Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals 2026 di Indian Wells. Le due tenniste italiane hanno superato in rimonta la coppia ceca-americana formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, testa di serie numero 2 del tabellone, con il punteggio di 4-6, 6-1, 10-8 dopo un match combattuto e deciso al tie-break del terzo set.

La partita è iniziata in salita per le azzurre, che hanno ceduto il primo parziale per 6-4, ma hanno saputo reagire con carattere e determinazione, dominando il secondo set con un netto 6-1 e portando la sfida al super tie-break. Qui Errani e Paolini hanno gestito con lucidità i momenti decisivi, chiudendo 10-8 e conquistando due punti preziosi per il prosieguo del torneo.

Un successo che pesa

Il risultato assume un significato particolare perché ottenuto contro una delle coppie più quotate del circuito, seconda forza del seeding. La vittoria dimostra la crescita del duo italiano, che anche in questa stagione ha mostrato grande intesa e capacità di lottare su ogni punto. Il cammino nelle WTA Finals è ancora lungo, ma partire con una vittoria contro una testa di serie così alta è senza dubbio un segnale importante.

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Prossimo impegno: Bucsa e Melichar-Martinez

Martedì le due azzurre torneranno in campo per affrontare la coppia composta da Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez. Sarà un altro banco di prova per Errani e Paolini, chiamate a confermare le buone sensazioni del debutto. Il torneo di doppio alle WTA Finals prevede un format impegnativo, con le migliori otto coppie del mondo divise in due gironi: ogni partita può risultare decisiva per la qualificazione alle semifinali.

Il valore della vittoria

Oltre ai punti e alla classifica, il successo contro Siniakova e Townsend rafforza la fiducia del team italiano. Errani, veterana del doppio con esperienza in grandi tornei, e Paolini, sempre più a suo agio anche in questa specialità, rappresentano una delle coppie più interessanti del panorama internazionale. La speranza è che questo esordio vincente possa essere il preludio a un percorso di rilievo nella competizione californiana.

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