Truffa alla gioielleria di Reggio Emilia: la Polizia Stradale di Bologna recupera refurtiva da 200mila euro

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La Polizia di Stato di Bologna ha sventato una truffa ai danni di una gioielleria della provincia di Reggio Emilia, recuperando monili per un valore di circa 200.000 euro. L'operazione, condotta dalla Sottosezione Polizia Stradale di Bologna, ha portato alla denuncia di due persone, un uomo di 34 anni e una donna di 41, entrambi residenti in Campania.

Il piano dei truffatori

I due si sono spacciati per Carabinieri per ingannare il titolare dell'esercizio commerciale. Dopo aver contattato il negozio al telefono fisso, hanno convinto il gioielliere della necessità di verificare la presenza di monili provento di furto. Con questa scusa, si sono presentati in gioielleria e, approfittando della buona fede della vittima, si sono impossessati di anelli, bracciali e collane.

L'intervento della Polizia Stradale

La fuga è stata però breve. La vittima, insospettita, è riuscita ad annotare parte della targa dell'auto utilizzata dai malviventi e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. La segnalazione è stata raccolta dal Centro Operativo Autostradale di Casalecchio di Reno, che ha diramato l'allerta. Una pattuglia della Polizia Stradale di Bologna, impegnata nel controllo del territorio lungo l'A1, ha intercettato il veicolo al km 189 e lo ha fermato.

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Il sequestro e la restituzione

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 142 anelli, 26 bracciali e 14 collane per un valore stimato di 200.000 euro. Inoltre, è stato trovato un tesserino falso con l'effige dei Carabinieri e false generalità, utilizzati dalla donna per introdursi nella gioielleria. I due fermati sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna per truffa in concorso. Nella serata, i monili sono stati restituiti al legittimo proprietario.

L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza dei controlli stradali e della prontezza delle segnalazioni da parte dei cittadini. La Polizia di Stato raccomanda sempre di prestare attenzione a chi si presenta come appartenente alle forze dell'ordine e di verificare l'autenticità delle richieste, contattando direttamente le centrali operative.

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