Domodossola frontiera sicura: arresto espulsioni e riammissioni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Polizia di Frontiera di Domodossola ha intensificato i controlli nelle ultime tre settimane, con un bilancio di un arresto, due espulsioni e sette riammissioni in Svizzera. L'operazione, finalizzata al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla sicurezza del territorio, ha visto oltre 2.000 cittadini stranieri sottoposti a verifica documentale.

Controlli capillari e uso delle banche dati

Gli operatori hanno svolto un lavoro meticoloso, avvalendosi delle banche dati per identificare soggetti privi dei requisiti di ingresso. Particolare attenzione è stata posta al monitoraggio dei movimenti transfrontalieri e al controllo di persone e veicoli.

Arresto per documenti falsi

Durante i controlli, un cittadino algerino è stato arrestato in flagranza mentre tentava di entrare in Italia con una carta d'identità belga falsa. L'uomo, con precedenti penali e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato fermato grazie all'accurata verifica dei documenti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Espulsioni e rimpatri

Sono stati eseguiti due provvedimenti di espulsione. Uno ha portato al rimpatrio forzato di un cittadino filippino, accompagnato in patria dal personale della Questura del Verbano-Cusio-Ossola. L'altro provvedimento è in fase di esecuzione.

Riammissioni in Svizzera

Grazie agli accordi bilaterali con la Svizzera, sono state effettuate sette riammissioni dirette di cittadini extracomunitari intercettati lungo la frontiera e risultati privi dei requisiti per l'ingresso in Italia.

Domodossola presidio strategico

L'attività della Polizia di Frontiera non si limita al controllo dei documenti, ma comprende accertamenti approfonditi e l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge. Domodossola si conferma un nodo cruciale per la sicurezza dei confini e la tutela della legalità.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra