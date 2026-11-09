Domodossola frontiera sicura: arresto espulsioni e riammissioni
La Polizia di Frontiera di Domodossola ha intensificato i controlli nelle ultime tre settimane, con un bilancio di un arresto, due espulsioni e sette riammissioni in Svizzera. L'operazione, finalizzata al contrasto dell'immigrazione irregolare e alla sicurezza del territorio, ha visto oltre 2.000 cittadini stranieri sottoposti a verifica documentale.
Controlli capillari e uso delle banche dati
Gli operatori hanno svolto un lavoro meticoloso, avvalendosi delle banche dati per identificare soggetti privi dei requisiti di ingresso. Particolare attenzione è stata posta al monitoraggio dei movimenti transfrontalieri e al controllo di persone e veicoli.
Arresto per documenti falsi
Durante i controlli, un cittadino algerino è stato arrestato in flagranza mentre tentava di entrare in Italia con una carta d'identità belga falsa. L'uomo, con precedenti penali e già destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato fermato grazie all'accurata verifica dei documenti.
Espulsioni e rimpatri
Sono stati eseguiti due provvedimenti di espulsione. Uno ha portato al rimpatrio forzato di un cittadino filippino, accompagnato in patria dal personale della Questura del Verbano-Cusio-Ossola. L'altro provvedimento è in fase di esecuzione.
Riammissioni in Svizzera
Grazie agli accordi bilaterali con la Svizzera, sono state effettuate sette riammissioni dirette di cittadini extracomunitari intercettati lungo la frontiera e risultati privi dei requisiti per l'ingresso in Italia.
Domodossola presidio strategico
L'attività della Polizia di Frontiera non si limita al controllo dei documenti, ma comprende accertamenti approfonditi e l'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge. Domodossola si conferma un nodo cruciale per la sicurezza dei confini e la tutela della legalità.
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