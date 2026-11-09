Bologna, blitz antidroga: arrestato 43enne con hashish e cocaina

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La Polizia di Stato di Bologna ha inferto un duro colpo allo spaccio di stupefacenti in città. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino tunisino di 43 anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, scattata dopo un'attenta attività investigativa, ha portato al sequestro di oltre 518 grammi di hashish, circa 21 grammi di cocaina e 2.000 euro in contanti.

Le indagini e l'osservazione

Tutto è iniziato da alcune segnalazioni che indicavano una presunta attività di spaccio all'interno di un'abitazione nei pressi di via di Saliceto, nel quartiere Bolognina. Gli investigatori hanno quindi avviato mirati servizi di osservazione e pedinamento, individuando un uomo a bordo di un furgone che si spostava frequentemente in diverse zone della città. Secondo quanto accertato, l'uomo incontrasse più persone a cui cedeva dosi di droga in cambio di denaro.

L'intervento e la perquisizione

Nel corso dell'attività, i poliziotti hanno documentato diversi presunti scambi di stupefacenti e sono quindi intervenuti, fermando il 43enne. La perquisizione del furgone ha permesso di rinvenire 11 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, 60 euro in contanti, un telefono cellulare, una mazza da baseball e uno storditore elettrico. Successivamente, con il supporto dell'unità cinofila, la perquisizione è stata estesa all'abitazione.

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Il nascondiglio nella parete

In cucina, gli agenti hanno scoperto un ingegnoso nascondiglio ricavato nella parete, al cui interno erano occultati diversi involucri contenenti hashish e cocaina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Ulteriori accertamenti nella camera da letto hanno consentito di recuperare altri 2.000 euro in contanti. Al termine delle operazioni, sono stati complessivamente sequestrati oltre 518 grammi di hashish, circa 21 grammi di cocaina, denaro contante, materiale per il confezionamento dello stupefacente, il furgone utilizzato dall'uomo e uno storditore elettrico.

Le conseguenze per l'arrestato

Il 43enne, già gravato da precedenti di polizia e da una condanna per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di droga, un fenomeno che continua a destare preoccupazione in diverse aree della città.

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