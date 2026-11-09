Arrestato a Bologna l'uomo che ha aggredito un'anziana per rapinarla

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La Polizia di Stato di Bologna ha fermato un uomo italiano di 46 anni, con precedenti penali, ritenuto responsabile di una rapina violenta ai danni di una donna di 71 anni. L'episodio risale alla sera del 19 ottobre, quando la vittima è stata aggredita all'ingresso della propria abitazione nel centro cittadino.

La dinamica dell'aggressione

Secondo la ricostruzione, intorno alle 20:30 la donna, dopo aver aperto il portone del condominio, è stata avvicinata da uno sconosciuto che, approfittando del momento, si è introdotto con la forza nello stabile. L'uomo ha afferrato la borsa della vittima e l'ha spinta violentemente facendola cadere a terra. Nonostante le urla della donna, l'aggressore ha continuato a colpirla con calci in diverse parti del corpo, anche al volto, fino a impossessarsi della borsa e a dileguarsi.

Le indagini e il fermo

La vittima è stata soccorsa da alcuni vicini e trasportata all'Ospedale Maggiore, dove le è stata diagnosticata un'emorragia cerebrale e multiple contusioni, con una prognosi di 30 giorni. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato subito le indagini, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso della donna. I filmati hanno mostrato l'uomo seguire la vittima dopo averla osservata in un supermercato, fino alle vicinanze della sua abitazione, passando per piazza Galileo Galilei e via Santa Margherita.

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Grazie all'analisi dei video e alla conoscenza del territorio, gli agenti hanno identificato il 46enne, già noto per reati contro il patrimonio. È emerso inoltre che lo stesso giorno l'uomo era stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per un furto in un esercizio commerciale vicino alla stazione di Bologna Centrale. I servizi di ricerca hanno permesso di rintracciarlo il 20 ottobre nei pressi della stazione, con un borsone contenente effetti personali. Il confronto tra le immagini e i rilievi fotografici ha fornito ulteriori riscontri.

Per la gravità dei fatti e il pericolo di fuga, la Squadra Mobile ha eseguito il fermo per rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate. Il GIP ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere, e l'uomo è stato condotto nella Casa circondariale "Rocco D'Amato" di Bologna.

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