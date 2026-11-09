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Alvini e il Frosinone: gioco propositivo e modello Atalanta

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Alvini e il Frosinone: gioco propositivo e modello Atalanta
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Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Rai, durante la quale ha illustrato i principi che guidano la sua squadra, una delle sorprese di questo avvio di Serie A. Il tecnico toscano ha sottolineato l'importanza di un atteggiamento propositivo: 'Noi entriamo in campo per fare la partita. Non aspettiamo che siano gli eventi a determinarli per noi'. Un approccio che sta dando frutti e che ha permesso ai ciociari di imporsi all'attenzione generale.

L'Atalanta come modello di riferimento

Alla domanda su quale squadra possa essere un modello da seguire, Alvini ha indicato l'Atalanta: 'Forse in Italia quello più rappresentativo in questi ultimi anni è stato l'Atalanta. Ha fatto una crescita sotto tutti i punti di vista, dalla società alle strutture. È passata da essere una provinciale a diventare una delle big italiane, anche per quanto riguarda le strutture con lo stadio di proprietà che è bellissimo. Può essere un modello da seguire'. Il tecnico del Frosinone vede quindi nei bergamaschi un esempio virtuoso di come un club possa evolversi e competere ai massimi livelli attraverso programmazione e investimenti oculati.

Le ambizioni del Frosinone

La filosofia di Alvini è chiara: la sua squadra deve imporre il proprio gioco e non subirlo. Questo atteggiamento sta caratterizzando il cammino del Frosinone in questa stagione, con prestazioni convincenti che hanno permesso di raccogliere punti importanti. L'obiettivo è continuare su questa strada, mantenendo un'identità ben precisa e cercando di crescere partita dopo partita. Il riferimento all'Atalanta non è casuale: rappresenta un traguardo possibile, un modello di sviluppo sostenibile e ambizioso a cui ispirarsi.

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