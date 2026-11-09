Blitz al Parco della Montagnola, giovane pusher arrestato a Bologna

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Nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti per prevenire e reprimere i reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Questura di Bologna ha messo a segno un nuovo intervento. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale hanno arrestato un cittadino tunisino di 24 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, sorpreso all'interno del parco della Montagnola.

L'inseguimento e la perquisizione

Alla vista dell'autovettura di servizio, il giovane si è allontanato cercando di confondersi tra la folla, ma è stato raggiunto e fermato poco dopo. Il suo atteggiamento agitato e ingiustificato ha indotto gli operatori a eseguire una perquisizione personale, che ha dato esito positivo. Nello zaino sono stati trovati e sequestrati 24 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 13 grammi, due frammenti di hashish del peso di circa 51 grammi, 110 euro in contanti di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita, e una bomboletta di spray al peperoncino di dimensioni non consentite, con una capacità di 750 ml e una gittata fino a 7 metri.

Gli accertamenti in Questura

Accompagnato presso gli uffici della Questura per i rilievi di rito, il 24enne è risultato avere precedenti di polizia e un Divieto di Accesso agli Esercizi Pubblici emesso dal Questore di Bologna. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà per porto di arma impropria.

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L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine verso le aree più sensibili della città, con l'obiettivo di garantire sicurezza e legalità.

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