Falso nipote e finto poliziotto: arrestata una donna per truffa ai danni di un'anziana a Salerno

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Un episodio di truffa agli anziani si è verificato lo scorso 9 settembre a Salerno, dove una donna è stata arrestata dalla Polizia di Stato per un furto aggravato ai danni di un'anziana signora. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Salerno con il supporto della Squadra Mobile di Napoli, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica.

La dinamica della truffa del falso nipote

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima ha ricevuto una telefonata da un giovane che, fingendosi suo nipote con tono allarmato, le ha riferito che suo padre, figlio dell'anziana, era trattenuto presso una caserma dei Carabinieri con l'accusa di essere l'autore di una rapina ai danni di una gioielleria. Con questo raggiro, l'anziana è stata indotta a raccogliere tutti i gioielli custoditi in casa e a disporli sul letto, in attesa dell'arrivo di una presunta poliziotta incaricata di fotografarli per certificarne la lecita provenienza. La falsa operatrice, presentatasi effettivamente presso l'abitazione, si è impossessata furtivamente di monili in oro per un valore di circa 40.000 euro e di una somma in contanti pari a circa 1.500 euro.

Le indagini e l'identificazione della responsabile

Le indagini successive hanno consentito di identificare rapidamente l'autrice grazie ai rilievi del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, che ha isolato impronte digitali su un cofanetto lasciato sul letto e maneggiato dalla malfattrice. Gli esami dattiloscopici hanno permesso di attribuire inequivocabilmente le tracce papillari alla donna, già gravata da precedenti specifici, e il quadro indiziario è stato ulteriormente rafforzato da un riconoscimento fotografico positivo effettuato dalla vittima. L'arresto rappresenta un importante risultato nella lotta contro le truffe agli anziani, un fenomeno sempre più diffuso che sfrutta la vulnerabilità emotiva delle vittime.

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