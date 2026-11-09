Tennistavolo Norbello: vittoria e vetta in A2 maschile

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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 18 del 09-11-2026.pdf

Signore e signori, allacciate le cinture e, se soffrite di vertigini, evitate di guardare in basso: il Tennistavolo Norbello si gode la vetta solitaria del campionato di Serie A2. Una sensazione celestiale che da queste parti non si provava dalla stagione agonistica 2019-20, quella della memorabile e immediata risalita in massima serie dopo il boccone amaro dell’anno precedente.

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La società guidata dal presidente Simone Carrucciu brilla e si gode il momento, anche se il patron preferisce tenere i piedi ben ancorati al pavimento della palestra.

"Non abbiamo ancora vinto assolutamente nulla – frena subito Carrucciu, svestendo i panni del sognatore per indossare quelli del saggio – però ammetto che stare lassù in cima fa un bell'effetto. La mia speranza è che questo primato funga da carburante per l’allenatore e i ragazzi, spingendoli ad aumentare concentrazione e dedizione in vista di un calendario che si preannuncia serratissimo. Per ora mi limito a dire: bravi tutti, complimenti, continuate su questa strada e un grazie infinito ai nostri splendidi tifosi".

Campionato Serie Maschile – Girone B

Terza giornata Domenica 8 novembre 2026 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello TT Germaine Lecocq Marsala 5 2

TERZETTO SEMPRE PIU’ IN SINTONIA

Passando alla cronaca vera, quella scritta sul campo, i ragazzi in maglia giallo blu hanno messo in chiaro le cose fin dalle prime battute. Il francese Damien Provost, ex di turno, ha subito rotto il ghiaccio asfaltando il suo amico Giovanni Caprì con un rotondo 3-0, seguito a ruota da un solido Giuseppe Calarco capace di regolare Francesco Maragioglio per 3-1. Gli ospiti hanno provato a rialzare la testa grazie a uno scatenato lituano Restutis Zeymis, che ha sorpreso Davide Simon con un secco 3-0.

Ma è stato solo un fuoco di paglia: nel doppio, la coppia Provost-Simon ha domato il duo Maragioglio-Zeymis per 3-1. Al rientro nei singolari, Provost ha continuato a macinare gioco superando Maragioglio per 3-1, prima del match più folle della serata: una maratona infinita in cui Simon ha piegato la fiera resistenza di Caprì solo al quinto set (3-2), blindando matematicamente il trionfo sul 5-1. L'ultimo sussulto siciliano è arrivato ancora per mano di Zeymis, autore di una doppietta personale grazie al 3-0 inflitto a Calarco a giochi ormai fatti.

Alle 20:30, il giudice arbitro Daniele Vacca ha sigillato il definitivo 5-2 per i gialloblù.

LE VOCI DALLO SPOGLIATOIO: TRA CRAVATTE STRETTE E ACCENTI D'OLTRALPE

A fine gara, il tecnico Davide Guidone si gode il primato solitario ma non nasconde le insidie nascoste dietro un punteggio apparentemente rotondo:

"Siamo stracontenti per questa vittoria e per una classifica che finalmente ci vede guardare tutti dall'alto, un risultato che intendiamo goderci appieno per tutta la settimana. Tuttavia, il 5-2 finale non deve ingannare: la partita è stata decisamente più complicata di quanto dica il tabellino. Loro hanno mescolato le carte invertendo la formazione, evitando così l'incrocio diretto tra i due stranieri. Una mossa che ha scaricato tutta la pressione del dentro o fuori sulle spalle dei nostri giovani, e potete ben immaginare quanto potesse scottare la pallina in quei momenti. In questo scenario, la vittoria del doppio è stata letteralmente la chiave di volta del match: un punto sofferto, teso ed equilibrato che ci ha dato la spinta decisiva. Ci prendiamo questi tre punti d'oro e guardiamo avanti con fiducia".

A fargli eco, con un pizzico di inevitabile nostalgia condita da accento transalpino, è proprio l'idolo di casa Damien Provost, per il quale la sfida aveva un sapore decisamente intimo:

"Per me è stata una partita davvero particolare, visto che mi sono ritrovato di fronte il club con cui ho conquistato la promozione proprio lo scorso anno. Lì ci sono persone magnifiche e, lo ammetto, mi ha fatto un effetto strano giocarci contro da avversario. Alla fine il risultato rispecchia i valori in campo, ma la cosa davvero importante è aver agguantato la vetta della classifica. Adesso l'obiettivo è chiaro: faremo di tutto per tenerci stretta questa poltrona il più a lungo possibile".

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