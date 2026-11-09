Truffa da 10mila euro a Catania: denunciata domestica con il compagno

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La Polizia di Stato di Catania ha denunciato una donna di 35 anni e il suo compagno di 40, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per truffa in concorso. Secondo la ricostruzione degli investigatori del Commissariato Borgo Ognina, i due avrebbero sottratto oltre 10.000 euro dal conto corrente di una donna, prelevando contanti e facendo acquisti fraudolenti con la carta bancomat della vittima.

La scoperta della vittima

Tutto è iniziato quando la titolare del conto si è recata a uno sportello automatico per un prelievo, ma l'operazione le è stata negata. Convinta che la carta fosse smagnetizzata, ha contattato la banca scoprendo che il limite mensile di prelievo era già stato raggiunto a causa di transazioni per 10.000 euro che lei non aveva mai autorizzato. A quel punto si è rivolta alla Polizia.

Le indagini e il modus operandi

Gli agenti hanno concentrato l'attenzione su come il bancomat potesse essere stato utilizzato senza che la vittima se ne accorgesse. Gli approfondimenti hanno portato a identificare la responsabile nella donna delle pulizie che lavorava nell'abitazione della vittima, con la complicità del compagno. La 35enne, approfittando del suo ruolo, si sarebbe introdotta nella camera da letto e, in più occasioni, avrebbe preso temporaneamente la carta bancomat e il codice PIN, custoditi in un portafoglio dentro un comò. Con l'aiuto del compagno, avrebbe poi effettuato prelievi e pagamenti in tabaccherie, distributori, supermercati e ristoranti. Per evitare sospetti, ogni volta la carta veniva rimessa al suo posto.

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Le prove video

A incastrare la coppia sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza di banche ed esercizi commerciali, che hanno permesso di ricostruire i movimenti illeciti e identificare i due presunti truffatori. Al termine delle indagini, i due sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

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