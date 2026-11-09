Baldini carica l'Under 21: gruppo fortissimo, le amichevoli con la maglia azzurra non esistono

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In vista delle due amichevoli internazionali in programma venerdì 13 novembre con la Francia a Laval e lunedì 16 novembre con il Belgio allo stadio Picchi di Livorno, il tecnico della nazionale Under 21, Silvio Baldini, ha caricato i suoi ragazzi dal ritiro di Tirrenia. Il commissario tecnico ha sottolineato l'entusiasmo e la coesione del gruppo: "Sono convintissimo che i ragazzi faranno bene, perché anche ieri sera quando sono arrivati ho visto molta euforia, ho visto molta voglia di stare insieme. Questo spirito già la dice lunga che questo è un gruppo fortissimo".

L'importanza della maglia azzurra

Baldini ha poi voluto rimarcare il valore delle partite con la nazionale, anche quando si tratta di amichevoli: "Le partite amichevoli, come dico sempre ai ragazzi, con la maglia nazionale non esistono – ha spiegato il tecnico – perché quando si gioca con la maglia azzurra si porta l'onore, si porta l'orgoglio, si porta la nostra patria, si porta la nostra cultura, le nostre radici. Quindi non possiamo pensare di andare a giocare un'amichevole. Andiamo a rappresentare l'Italia e dobbiamo dare sempre il massimo, come fosse anche un torneo vero".

Un banco di prova importante

Le due sfide contro Francia e Belgio rappresentano un test importante per i giovani azzurri, che avranno l'opportunità di mettersi in mostra e di fare esperienza internazionale. Il messaggio di Baldini è chiaro: ogni partita con la maglia dell'Italia è un'occasione per onorare la nazionale e per crescere come squadra e come individui.

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