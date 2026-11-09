Targhe alterate e arnesi da scasso: due uomini fermati dalla Polizia a Padova

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Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 novembre, la Polizia di Stato di Padova ha fermato due uomini di origine campana a bordo di un'auto con targhe alterate. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato cacciaviti, guanti e una torcia nascosti sotto la ruota di scorta, oggetti atti allo scasso di cui i due non hanno saputo giustificare il possesso. La Questura ha denunciato un 52enne e un 33enne, entrambi napoletani, per falsità materiale, uso di atto falso e porto di chiavi e grimaldelli atti allo scasso.

Il controllo e la scoperta

L'episodio è avvenuto intorno alle 3:25, quando una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando in via Guido Reni, ha notato un'auto con targhe evidentemente manomesse. Gli operatori hanno immediatamente fermato il veicolo e identificato i due occupanti. Il conducente, 52enne, titolare del contratto di noleggio dell'auto, presentava numerosi precedenti penali, tra cui tentato omicidio, ricettazione e oltraggio a pubblico ufficiale. Il passeggero, 33enne, aveva anch'egli precedenti per estorsione, danneggiamento, lesioni personali e traffico di stupefacenti. Inoltre, il 52enne era destinatario di un divieto di ritorno nel Comune di Aversa emesso dal Questore di Caserta.

Perquisizione e sequestro

Considerata la fondatezza del sospetto, gli agenti hanno proceduto a perquisizione personale e veicolare. Sotto la ruota di scorta è stato trovato un sacchetto di plastica contenente cacciaviti, guanti e una torcia. Gli oggetti e le targhe alterate sono stati sequestrati, mentre l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo. I due uomini sono stati accompagnati in Questura per il fotosegnalamento e successivamente denunciati in stato di libertà.

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Le misure del Questore

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l'adozione della misura di prevenzione personale del Foglio di Via obbligatorio nei confronti dei due soggetti. L'operazione rientra nei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio messi in campo dalla Polizia di Stato per contrastare i reati predatori.

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