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Maxi operazione a Fermo dieci misure cautelari per rissa e lesioni

Redazione
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Maxi operazione a Fermo dieci misure cautelari per rissa e lesioni
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Un'operazione di polizia di ampia portata ha portato all'esecuzione di dieci misure cautelari nei confronti di altrettanti individui, ritenuti responsabili di rissa aggravata in concorso. L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Fermo, ha preso il via a seguito di una serie di episodi di violenza verificatisi nel centro di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, tra la fine di ottobre e i giorni successivi. Alcuni degli indagati dovranno rispondere anche di lesioni aggravate e danneggiamento.

Le dinamiche degli scontri

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, le aggressioni sarebbero scaturite da vendette e ritorsioni tra due gruppi contrapposti. Gli episodi hanno incluso colluttazioni, investimenti e l'uso improprio di artifizi pirotecnici. Il culmine è stato raggiunto con lo speronamento reciproco di due autovetture, a causa del quale due donne, del tutto estranee alla vicenda, sono rimaste coinvolte mentre si trovavano a bordo della propria auto.

L'operazione e le tecniche investigative

Per eseguire le misure, oltre agli agenti della Squadra Mobile di Fermo, sono stati impiegati circa ottanta operatori appartenenti alla Questura di Fermo e alle Squadre Mobili di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno. Hanno partecipato anche il Reparto Prevenzione Crimine delle regioni Lazio, Abruzzo, Campania, Toscana e Umbria-Marche, insieme alle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato.

Nonostante alcuni indagati fossero privi di una dimora stabile, gli investigatori sono riusciti a identificarli e localizzarli grazie a mirati servizi di osservazione nei luoghi da loro abitualmente frequentati.


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fermo porto sant'elpidio rissa aggravata misure cautelari lesioni aggravate danneggiamento squadra mobile polizia scontri gruppi rivali donne coinvolte

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