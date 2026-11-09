Ufficiale Sassuolo, esonero per Aquilani: la decisione dopo il ko con la Roma
Il Sassuolo ha deciso di interrompere il rapporto con Alberto Aquilani. L'allenatore è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff dopo la sconfitta rimediata contro la Roma. La notizia è stata ufficializzata dalla società neroverde attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: un addio che arriva a poche ore di distanza dal match e che segna un cambio di rotta per il club emiliano.
La scelta della dirigenza è maturata al termine di una partita che ha pesato sul bilancio complessivo della stagione. Il Sassuolo, dopo il ko con i giallorossi, ha ritenuto necessario un cambio alla guida della squadra: la decisione è stata comunicata con un breve comunicato, nel quale la società ha voluto ringraziare l'ormai ex tecnico per il lavoro svolto.
La nota ufficiale del club
Nella dichiarazione diffusa dal Sassuolo si legge che la Società «ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l'impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro». Parole che chiudono l'esperienza di Aquilani sulla panchina emiliana, con un ringraziamento formale per la professionalità mostrata in questi mesi.
Le conseguenze per il Sassuolo
Con l'esonero di Aquilani si apre ora la fase di transizione per il club, chiamato a individuare un nuovo allenatore in grado di dare una svolta al percorso della squadra. Il Sassuolo dovrà scegliere rapidamente il successore per preparare i prossimi impegni di campionato e cercare di ritrovare continuità di risultati. La decisione presa dalla dirigenza rappresenta un segnale forte, con l'obiettivo di dare una scossa all'ambiente e al gruppo.
Il futuro della panchina neroverde
Nei prossimi giorni si conosceranno le mosse del Sassuolo per la scelta del nuovo tecnico. L'esonero di Aquilani conferma la volontà della società di intervenire con decisione per correggere la rotta: il club emiliano vuole tornare a essere competitivo e a raccogliere risultati utili. La panchina neroverde è dunque pronta a cambiare volto, in un momento cruciale della stagione.
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