Ufficiale Sassuolo, esonero per Aquilani: la decisione dopo il ko con la Roma

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Sassuolo ha deciso di interrompere il rapporto con Alberto Aquilani. L'allenatore è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff dopo la sconfitta rimediata contro la Roma. La notizia è stata ufficializzata dalla società neroverde attraverso una nota pubblicata sul proprio sito: un addio che arriva a poche ore di distanza dal match e che segna un cambio di rotta per il club emiliano.

La scelta della dirigenza è maturata al termine di una partita che ha pesato sul bilancio complessivo della stagione. Il Sassuolo, dopo il ko con i giallorossi, ha ritenuto necessario un cambio alla guida della squadra: la decisione è stata comunicata con un breve comunicato, nel quale la società ha voluto ringraziare l'ormai ex tecnico per il lavoro svolto.

La nota ufficiale del club

Nella dichiarazione diffusa dal Sassuolo si legge che la Società «ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l'impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro». Parole che chiudono l'esperienza di Aquilani sulla panchina emiliana, con un ringraziamento formale per la professionalità mostrata in questi mesi.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze per il Sassuolo

Con l'esonero di Aquilani si apre ora la fase di transizione per il club, chiamato a individuare un nuovo allenatore in grado di dare una svolta al percorso della squadra. Il Sassuolo dovrà scegliere rapidamente il successore per preparare i prossimi impegni di campionato e cercare di ritrovare continuità di risultati. La decisione presa dalla dirigenza rappresenta un segnale forte, con l'obiettivo di dare una scossa all'ambiente e al gruppo.

Il futuro della panchina neroverde

Nei prossimi giorni si conosceranno le mosse del Sassuolo per la scelta del nuovo tecnico. L'esonero di Aquilani conferma la volontà della società di intervenire con decisione per correggere la rotta: il club emiliano vuole tornare a essere competitivo e a raccogliere risultati utili. La panchina neroverde è dunque pronta a cambiare volto, in un momento cruciale della stagione.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra