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Controlli straordinari a Paternò: multe per 23.500 euro e 173 identificati

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Controlli straordinari a Paternò: multe per 23.500 euro e 173 identificati
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La Polizia di Stato ha recentemente svolto un'operazione di controllo straordinario a Paternò, in provincia di Catania, nell'ambito di un piano di prevenzione e contrasto all'illegalità diffusa promosso dalla Questura etnea. L'attività ha visto la partecipazione degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, supportati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia Orientale" e dalla Polizia Locale.

Pattugliamenti e identificazioni

Le forze dell'ordine hanno pattugliato il territorio, concentrandosi sulle aree di maggiore aggregazione, come il centro storico e le vicinanze di esercizi commerciali. Sono state identificate 173 persone, di cui 25 con precedenti penali, e controllati 77 veicoli. Particolare attenzione è stata dedicata alla verifica della regolarità della presenza di stranieri sul territorio nazionale.

Controlli negli esercizi commerciali

Gli agenti hanno ispezionato bar, chioschi e centri scommesse per accertare il rispetto delle licenze e delle normative di pubblica sicurezza, nonché il possesso delle autorizzazioni amministrative. L'obiettivo era prevenire che tali luoghi diventassero punti di ritrovo per soggetti pregiudicati, con potenziali rischi per l'ordine pubblico.

Contrasto allo spaccio e reati predatori

Nel corso dell'operazione, sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari per contrastare lo spaccio di droga. Inoltre, sono stati istituiti posti di controllo lungo le principali vie di accesso alla città e in periferia, al fine di scongiurare reati contro il patrimonio.

Sanzioni e sequestri

Le violazioni al Codice della Strada hanno portato a sanzioni per un totale di 23.500 euro. Le infrazioni più comuni hanno riguardato la mancanza di copertura assicurativa, la revisione scaduta, i documenti non al seguito e la guida senza patente. Di conseguenza, sono stati disposti sequestri amministrativi di auto non assicurate, fermi amministrativi di scooter e il ritiro di quattro carte di circolazione.

L'operazione conferma l'impegno delle autorità nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, con un'azione incisiva sia sul fronte della prevenzione che della repressione.

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