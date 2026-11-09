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Giovani pugili delle Fiamme Oro sul podio ai Campionati Under 15

Redazione
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Giovani pugili delle Fiamme Oro sul podio ai Campionati Under 15
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La Polizia di Stato ha ottenuto un risultato di prestigio ai Campionati Italiani Under 15 di pugilato, dove i giovani atleti delle Fiamme Oro sono saliti sul podio conquistando tre medaglie. Un traguardo che premia il lavoro svolto nelle sezioni di Caserta e Marcianise, realtà da anni impegnate nella formazione sportiva dei più giovani.

Il supporto dei tecnici e il valore della preparazione

Durante la competizione, gli atleti sono stati accompagnati e sostenuti dai tecnici Antonio Brillantino, Francesco Rosaano e Luca De Chiara per la sezione di Marcianise, e da Vincenzo Arecchia per quella di Caserta. La loro guida è stata fondamentale per affrontare al meglio un appuntamento agonistico di rilievo nazionale.

Un vivaio di talenti per la Polizia di Stato

Le tre medaglie rappresentano un segnale importante per il movimento pugilistico giovanile e confermano la capacità delle Fiamme Oro di scoprire e valorizzare nuovi talenti. Il gruppo sportivo della Polizia di Stato si distingue ancora una volta per la qualità della preparazione e per l'attenzione dedicata alla crescita degli atleti in erba.

Lo sport come scuola di vita

Oltre ai risultati competitivi, l'attività delle sezioni di Caserta e Marcianise sottolinea il ruolo educativo dello sport, capace di trasmettere disciplina, rispetto e spirito di squadra. Un impegno che va al di là del ring e che contribuisce alla formazione dei cittadini di domani.

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