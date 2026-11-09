Stadio di Cagliari verso il via libera al bando: i tempi e le speranze per Euro 2032

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il percorso verso il nuovo stadio di Cagliari compie un passo decisivo. Dopo tre mesi di lavoro, la società esterna incaricata dello scorso agosto ha concluso la verifica del progetto definitivo per l'impianto che sorgerà al posto del vecchio Sant'Elia. In serata è atteso in Comune il report che dovrebbe confermare l'appaltabilità dell'opera, aprendo la strada alla pubblicazione del bando.

Prossimi passi e cronoprogramma

La pubblicazione del bando è prevista per i prossimi giorni. Da quel momento partiranno i tre mesi per la ricezione delle candidature per la realizzazione dello stadio. Tra i partecipanti alla gara internazionale c'è naturalmente il Cagliari. L'attesa è di circa novanta giorni, in linea con il cronoprogramma che prevede l'inizio dei lavori per il prossimo marzo, con la demolizione del vecchio Sant'Elia.

La candidatura per Euro 2032

La pubblicazione del bando riaccende anche la speranza di una possibile candidatura agli Europei del 2032. La Uefa ha già ricevuto i dossier e la sede di Cagliari è inclusa. Ora però si tratta di superare le verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi (ad esempio, i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media e i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità). Solo successivamente, la Federcalcio procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti che andranno ad affiancarsi agli stadi della Turchia.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra