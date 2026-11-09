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Stadio di Cagliari verso il via libera al bando: i tempi e le speranze per Euro 2032

Redazione
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Stadio di Cagliari verso il via libera al bando: i tempi e le speranze per Euro 2032
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Il percorso verso il nuovo stadio di Cagliari compie un passo decisivo. Dopo tre mesi di lavoro, la società esterna incaricata dello scorso agosto ha concluso la verifica del progetto definitivo per l'impianto che sorgerà al posto del vecchio Sant'Elia. In serata è atteso in Comune il report che dovrebbe confermare l'appaltabilità dell'opera, aprendo la strada alla pubblicazione del bando.

Prossimi passi e cronoprogramma

La pubblicazione del bando è prevista per i prossimi giorni. Da quel momento partiranno i tre mesi per la ricezione delle candidature per la realizzazione dello stadio. Tra i partecipanti alla gara internazionale c'è naturalmente il Cagliari. L'attesa è di circa novanta giorni, in linea con il cronoprogramma che prevede l'inizio dei lavori per il prossimo marzo, con la demolizione del vecchio Sant'Elia.

La candidatura per Euro 2032

La pubblicazione del bando riaccende anche la speranza di una possibile candidatura agli Europei del 2032. La Uefa ha già ricevuto i dossier e la sede di Cagliari è inclusa. Ora però si tratta di superare le verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale, e 120 requisiti operativi (ad esempio, i servizi per i tifosi, l'accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media e i broadcaster, la sicurezza e l'ospitalità). Solo successivamente, la Federcalcio procederà all'indicazione delle cinque sedi ospitanti che andranno ad affiancarsi agli stadi della Turchia.

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Argomenti:
stadio cagliari nuovo bando sant'elia euro 2032 impianto sportivo cronoprogramma lavori uefa federcalcio

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