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Gigi D’Alessio a Reggio Calabria, concerto spostato al 17 dicembre: rimborsi entro il 9 dicembre

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Gigi D’Alessio a Reggio Calabria, concerto spostato al 17 dicembre: rimborsi entro il 9 dicembre
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Riprogrammato il 17 dicembre 2026 il concerto di Gigi D’Alessio al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Disponibili anche i rimborsi

Si comunica che il concerto di Gigi D’Alessio, previsto per giorno 4 dicembre 2026 al Palacalafiore di Reggio Calabria, è stato riprogrammato il 17 dicembre 2026, essendosi creata la necessità di dare spazio all’allestimento, nella stessa location, del grande evento sportivo internazionale delle Next Gen ATP Finals.

Grazie alla determinazione del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ed al lavoro sinergico dell’intera Amministrazione, è stata individuata una soluzione che consentirà di mantenere il concerto (già sold-out) nel palinsesto delle festività natalizie, garantendo così lo svolgimento di entrambi gli eventi nella città di Reggio Calabria.

La città si prepara così ad accogliere due grandi appuntamenti, destinati a rappresentare altrettanti momenti di grande richiamo e partecipazione.

Reggio Calabria è pronta ad accogliere eventi di respiro nazionale e internazionale, in ogni ambito: dallo sport alla musica, dall’enogastronomia alla cultura. La visione è chiara: far conoscere la nostra città al mondo, valorizzandone le bellezze, le potenzialità e le eccellenze, con l’obiettivo di affermarla come una destinazione turistica attrattiva 365 giorni all’anno.

Si precisa che i biglietti precedentemente acquistati per la data del 4 dicembre, rimangono validi per la data del 17 dicembre. Per coloro i quali non potessero partecipare alla nuova data, è possibile richiedere il rimborso su https://www.rimborsi.ticketone.it/ entro e non oltre il 9 Dicembre 2026.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

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