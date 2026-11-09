Martano, ladro in chiesa ferito e arrestato con la refurtiva e droga

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La tranquillità di Martano, piccolo centro in provincia di Lecce, è stata scossa da un episodio che ha dell'incredibile. Un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria dopo essere stato sorpreso dal parroco mentre stava saccheggiando gli arredi sacri della chiesa madre di Maria Santissima Assunta.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane si era introdotto all'interno della chiesa con l'intento di rubare oggetti di valore. Il parroco, accortosi della presenza dell'intruso, lo ha affrontato, ma l'uomo ha estratto una pistola, poi rivelatasi una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, e ha minacciato il sacerdote per guadagnarsi la fuga. Nella concitazione, il ladro si è ferito a una mano, lasciando una scia di sangue sul pavimento della chiesa.

Le indagini e l'arresto

Proprio quelle tracce ematiche si sono rivelate preziose per gli investigatori. I carabinieri della Stazione di Martano e di Corigliano d'Otranto, supportati dai colleghi della Compagnia di Maglie, hanno avviato le ricerche e, grazie all'analisi delle tracce biologiche, sono risaliti all'identità del fuggitivo. L'uomo è stato trovato presso la sua abitazione con una vistosa ferita alla mano ancora sanguinante.

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Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato l'intera refurtiva, che è stata restituita al parroco, e hanno sequestrato l'arma utilizzata per l'incursione. Ma l'ispezione ha riservato un'altra sorpresa: in un armadio della camera da letto, i carabinieri hanno scoperto circa 500 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, elementi che hanno fatto scattare ulteriori accertamenti.

Le conseguenze legali

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, il 28enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Dovrà rispondere di rapina impropria, ma potrebbero scattare altre accuse in seguito al ritrovamento della droga. L'episodio ha destato scalpore nella comunità locale, che si stringe attorno al parroco e alla parrocchia.

Le forze dell'ordine continuano a indagare per accertare tutti i dettagli della vicenda e verificare se il giovane possa essere coinvolto in altri episodi simili. La prontezza del parroco e la rapidità delle indagini hanno permesso di assicurare alla giustizia un uomo pericoloso, restituendo serenità alla comunità di Martano.

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