Tenta di gettarsi dal balcone per evitare la perquisizione: denunciato a San Felice a Cancello
Nel corso di un intervento per una segnalazione di disturbo alla circolazione, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni hanno denunciato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'episodio si è verificato in via Napoli, a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove l'uomo, in evidente stato di agitazione, stava ostacolando il traffico veicolare.
L'intervento della polizia e la resistenza dell'uomo
Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, che ha opposto resistenza durante le operazioni di controllo. La situazione è degenerata quando gli agenti hanno deciso di effettuare ulteriori accertamenti presso la sua abitazione. L'uomo ha tentato di impedire l'accesso alla propria camera da letto e, successivamente, si è diretto verso il balcone dell'appartamento, situato al secondo piano, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di bloccarlo e metterlo in sicurezza, evitando conseguenze per la sua incolumità.
La perquisizione e il ritrovamento della droga
Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto sulla scrivania della camera da letto un pezzo di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish, del peso di circa 54 grammi. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha trasferito l'uomo presso l'ospedale di Aversa per gli accertamenti del caso.
Le accuse e le conseguenze
Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di droga e alla tutela della sicurezza pubblica.
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