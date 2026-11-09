Rovigo, inclusione e prossimità: la polizia incontra gli studenti contro le discriminazioni

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L'inclusione passa anche dal confronto diretto con le nuove generazioni. È questo lo spirito che ha animato il convegno dal titolo Inclusione e prossimità, svoltosi questa mattina a Rovigo presso il Salone del Grano e dedicato al tema del contrasto alle discriminazioni.

Un evento interforze per la cultura dell'inclusione

L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito delle attività dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), organismo interforze del ministero dell'Interno, dalla questura di Rovigo e dal comando provinciale dei Carabinieri, in collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e il Cur, il Coordinamento universitario di Rovigo. All'incontro hanno preso parte il vice capo della Polizia e direttore centrale della Polizia criminale Raffaele Grassi, il prefetto Franca Tancredi, il questore Andrea Straffelini e il comandante provinciale dei Carabinieri Luigi Nocerino.

Studenti protagonisti del dibattito

La conferenza, moderata dalla giornalista Micaela Faggiani e dal vice questore aggiunto Rosario Anzelmo, ha visto la partecipazione degli studenti del liceo Celio Roccati e dell'Istituto De Amicis di Rovigo, oltre agli universitari del corso di Giurisprudenza con sede locale. Un pubblico giovane e attento, che ha posto numerose domande ai relatori, segno di un interesse concreto verso i temi della cultura dell'inclusione e della prevenzione dei crimini d'odio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Intelligenza artificiale e quadro normativo

Il primo intervento è stato di Grassi, che ha presentato l'Oscad come strumento di protezione sociale per i giovani, soffermandosi sul ruolo dell'intelligenza artificiale alimentata da modelli di apprendimento eticamente orientati nella prevenzione delle discriminazioni, per una società più sicura e inclusiva. A seguire, il professor Ciro Grandi dell'Università di Ferrara ha illustrato il quadro normativo che sorregge l'azione di contrasto ai crimini d'odio, dai trattati internazionali alla Costituzione, con i principi di pari dignità sociale, tutela delle minoranze, libertà religiosa e riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo. Nel corso dell'incontro sono stati presentati due casi concreti in cui le forze di Polizia hanno dato risposta tempestiva ed efficace a reati riconducibili ai crimini d'odio.

Sport e scuola, le testimonianze sul campo

La seconda parte dell'evento ha dato spazio alle esperienze dirette. Marco Gregnanin di Sei Sport e Inclusione ha raccontato, insieme ai suoi atleti, il basket inclusivo praticato a Rovigo. Giulia Prudenziato, docente del Dipartimento di sostegno e area inclusione dell'istituto De Amicis, ha descritto l'impegno quotidiano della scuola a favore di partecipazione e accessibilità, citando un progetto musicale realizzato con il rapper Prhome. Particolarmente toccante la testimonianza di Monica Boggioni, atleta paralimpica delle Fiamme oro della Polizia di Stato e nuotatrice, con sei medaglie paralimpiche, undici ori mondiali e tredici ori europei, che ha spiegato come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e di contrasto a ogni forma di discriminazione.

La chiusura con la musica di Prhome

Il convegno si è concluso con l'esibizione del rapper rodigino Prhome, da sempre attivo sul territorio con progetti educativi e sociali dedicati all'inclusione. L'evento rientra nel quadro delle attività promosse dall'Oscad per la prevenzione degli atti discriminatori e dei crimini d'odio, e ha riscosso entusiasmo e partecipazione da parte degli studenti presenti in sala.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra