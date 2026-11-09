Rovigo, inclusione e prossimità: la polizia incontra gli studenti contro le discriminazioni
L'inclusione passa anche dal confronto diretto con le nuove generazioni. È questo lo spirito che ha animato il convegno dal titolo Inclusione e prossimità, svoltosi questa mattina a Rovigo presso il Salone del Grano e dedicato al tema del contrasto alle discriminazioni.
Un evento interforze per la cultura dell'inclusione
L'iniziativa è stata organizzata nell'ambito delle attività dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), organismo interforze del ministero dell'Interno, dalla questura di Rovigo e dal comando provinciale dei Carabinieri, in collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e il Cur, il Coordinamento universitario di Rovigo. All'incontro hanno preso parte il vice capo della Polizia e direttore centrale della Polizia criminale Raffaele Grassi, il prefetto Franca Tancredi, il questore Andrea Straffelini e il comandante provinciale dei Carabinieri Luigi Nocerino.
Studenti protagonisti del dibattito
La conferenza, moderata dalla giornalista Micaela Faggiani e dal vice questore aggiunto Rosario Anzelmo, ha visto la partecipazione degli studenti del liceo Celio Roccati e dell'Istituto De Amicis di Rovigo, oltre agli universitari del corso di Giurisprudenza con sede locale. Un pubblico giovane e attento, che ha posto numerose domande ai relatori, segno di un interesse concreto verso i temi della cultura dell'inclusione e della prevenzione dei crimini d'odio.
Intelligenza artificiale e quadro normativo
Il primo intervento è stato di Grassi, che ha presentato l'Oscad come strumento di protezione sociale per i giovani, soffermandosi sul ruolo dell'intelligenza artificiale alimentata da modelli di apprendimento eticamente orientati nella prevenzione delle discriminazioni, per una società più sicura e inclusiva. A seguire, il professor Ciro Grandi dell'Università di Ferrara ha illustrato il quadro normativo che sorregge l'azione di contrasto ai crimini d'odio, dai trattati internazionali alla Costituzione, con i principi di pari dignità sociale, tutela delle minoranze, libertà religiosa e riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo. Nel corso dell'incontro sono stati presentati due casi concreti in cui le forze di Polizia hanno dato risposta tempestiva ed efficace a reati riconducibili ai crimini d'odio.
Sport e scuola, le testimonianze sul campo
La seconda parte dell'evento ha dato spazio alle esperienze dirette. Marco Gregnanin di Sei Sport e Inclusione ha raccontato, insieme ai suoi atleti, il basket inclusivo praticato a Rovigo. Giulia Prudenziato, docente del Dipartimento di sostegno e area inclusione dell'istituto De Amicis, ha descritto l'impegno quotidiano della scuola a favore di partecipazione e accessibilità, citando un progetto musicale realizzato con il rapper Prhome. Particolarmente toccante la testimonianza di Monica Boggioni, atleta paralimpica delle Fiamme oro della Polizia di Stato e nuotatrice, con sei medaglie paralimpiche, undici ori mondiali e tredici ori europei, che ha spiegato come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e di contrasto a ogni forma di discriminazione.
La chiusura con la musica di Prhome
Il convegno si è concluso con l'esibizione del rapper rodigino Prhome, da sempre attivo sul territorio con progetti educativi e sociali dedicati all'inclusione. L'evento rientra nel quadro delle attività promosse dall'Oscad per la prevenzione degli atti discriminatori e dei crimini d'odio, e ha riscosso entusiasmo e partecipazione da parte degli studenti presenti in sala.
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