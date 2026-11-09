Santa Margherita Ligure, spray urticante per rubare un orologio da 40 mila euro: arrestato 21enne

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Rapina a Santa Margherita Ligure: 21enne arrestato per aver spruzzato spray urticante e rubato orologio di lusso

Un episodio di cronaca ha scosso la tranquilla località di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, dove i carabinieri della compagnia locale hanno arrestato un 21enne di origini algerine con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo, secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, ha avvicinato una coppia di passanti in via Manara e, dopo una breve colluttazione, ha spruzzato dello spray urticante verso un uomo di 61 anni, riuscendo a strappargli dal polso un orologio di lusso del valore di circa 40 mila euro.

L'intervento dei militari è stato tempestivo: giunti subito sul posto, hanno rintracciato il giovane poco distante e sono riusciti a recuperare la refurtiva, che è stata restituita alla vittima. Il 21enne, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e condotto nel carcere di Marassi a Genova, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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La dinamica della rapina

Stando a quanto ricostruito, l'aggressione è avvenuta in pieno giorno e ha visto il 21enne agire con rapidità: dopo aver avvicinato la coppia, ha ingaggiato una colluttazione con l'uomo per poi utilizzare lo spray urticante, approfittando dello stordimento della vittima per impossessarsi dell'orologio. Un gesto violento che ha destato allarme tra i residenti e i turisti, ma che ha avuto un epilogo positivo grazie alla prontezza dei carabinieri.

Il recupero della refurtiva e l'arresto

I militari, giunti sul luogo dell'accaduto in pochi minuti, hanno immediatamente avviato le ricerche e hanno individuato il sospettato poco lontano. Dopo averlo bloccato, hanno recuperato l'orologio, che è stato restituito al legittimo proprietario. Il giovane è stato quindi arrestato per rapina e tradotto presso la casa circondariale di Marassi. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati predatori, soprattutto in aree turistiche dove episodi del genere possono avere un impatto significativo sulla percezione di sicurezza.

Un fenomeno in crescita nelle località di villeggiatura

Episodi come quello di Santa Margherita Ligure riportano l'attenzione sul fenomeno delle rapine con uso di spray urticante, sempre più frequente in località ad alta affluenza turistica. Le forze dell'ordine raccomandano ai cittadini di prestare attenzione, soprattutto in presenza di oggetti di valore, e di segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi comportamento sospetto. La rapidità dell'intervento dei carabinieri in questo caso ha permesso di evitare conseguenze peggiori e di restituire il maltolto alla vittima, che ha potuto recuperare il prezioso orologio.

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