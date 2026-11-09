Nuovo commissariato a Diamante, presidio di legalità sulla costa cosentina

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Un nuovo presidio di legalità e sicurezza rafforza la presenza dello Stato lungo la costa tirrenica cosentina. È stato inaugurato questa mattina il commissariato di pubblica sicurezza di Diamante, in provincia di Cosenza, in un immobile concesso dall'amministrazione comunale nella frazione di Cirella.

Un territorio strategico da presidiare

La scelta di aprire una nuova sede non è casuale: l'area comprende numerosi comuni costieri, alcuni dei quali molto popolosi, che durante la stagione estiva registrano un aumento significativo della popolazione residente. Il commissariato di Diamante consentirà quindi di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di cittadini, turisti e attività produttive, migliorando la capacità di prevenzione e di intervento sul territorio.

Le autorità presenti alla cerimonia

All'inaugurazione hanno partecipato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, il questore Antonio Borelli e le massime autorità civili e militari locali. Presenti anche i rappresentanti delle Forze dell'ordine che operano nella zona, chiamate a collaborare in sinergia con la Polizia locale.

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Piantedosi: investire sulla sicurezza per sostenere lo sviluppo

Nel suo intervento il ministro dell'Interno ha ribadito la linea del Governo: «Con il nuovo commissariato di Diamante il Governo conferma una scelta precisa: investire sulla sicurezza, rafforzare la presenza dello Stato per dare risposte concrete ai territori». Piantedosi ha poi aggiunto che l'obiettivo è rendere sempre più efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità, proteggendo il tessuto economico dai rischi di infiltrazioni mafiose. «Investire sulla sicurezza significa tutelare i cittadini ma anche sostenere le attività produttive, come il turismo, contribuendo a creare le condizioni necessarie alla crescita e allo sviluppo», ha concluso.

Pisani: sinergia istituzionale e ricordo dei caduti

Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha sottolineato come la nuova sede sia «espressione di una concreta sinergia istituzionale» resa possibile dalla collaborazione tra ministero dell'Interno, Regione Calabria, amministrazione comunale di Diamante e Forze dell'ordine. La stretta cooperazione con Polizia locale, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza permetterà di garantire maggiore sicurezza a una zona turistica di grande rilievo. Pisani ha poi rivolto un commosso ricordo ai caduti in servizio, che si sono sacrificati per difendere la legalità e la democrazia.

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