Arrestato pusher a Catania con cocaina marijuana e crack

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La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un uomo di 44 anni, catanese, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermo è avvenuto in Corso Indipendenza, nel corso dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione della criminalità diffusa nei quartieri della città, condotti dai Falchi della Squadra Mobile.

Il controllo e la scoperta della droga

Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Catania, l'uomo è stato notato dagli agenti mentre si trovava in strada, in atteggiamento sospetto, probabilmente in attesa di un cliente per la consegna dello stupefacente. Alla vista dei poliziotti, il 44enne ha manifestato un evidente stato di agitazione, guardandosi intorno con circospezione e consultando continuamente lo smartphone. Quando gli è stato chiesto di esibire i documenti, l'uomo ha tirato fuori spontaneamente un involucro contenente 4,1 grammi di marijuana, forse nel tentativo di chiudere rapidamente il controllo. Gli agenti, tuttavia, hanno approfondito gli accertamenti e gli hanno chiesto di svuotare le tasche della felpa: all'interno sono state trovate otto involucri di cocaina per un peso di 2,5 grammi e sei bustine di crack per 2,2 grammi.

Precedenti e misura di prevenzione

Dalle verifiche nella banca dati delle forze di Polizia è emerso che nei confronti dell'uomo era stata emessa la misura di prevenzione dell'Avviso Orale del Questore. Inoltre, il 44enne ha svariati precedenti. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nei suoi confronti resta ferma la presunzione d'innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

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L'impegno delle forze dell'ordine

L'operazione rientra nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Catania per contrastare lo spaccio di droga nelle strade cittadine. L'arresto del pusher rappresenta un ulteriore colpo inferto alla rete di criminalità diffusa che opera nei quartieri della città.