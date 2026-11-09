Coltello a serramanico a scuola, denunciato quattordicenne a Catania

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un episodio preoccupante ha scosso la comunità scolastica di Catania, dove un quattordicenne si è presentato a scuola con un coltello a serramanico nascosto in tasca. A dare l'allarme è stata una docente dell'istituto, che ha notato la lama fuoriuscire dai pantaloni del ragazzo e ha immediatamente contattato la Sala Operativa della Questura.

L'intervento delle forze dell'ordine

Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente sul posto e hanno agito con discrezione per non creare panico tra studenti e personale scolastico. Il minore è stato fermato e successivamente affidato alla madre, avvisata dalla dirigenza. Il coltello è stato sequestrato e il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Le conseguenze legali e la presunzione di innocenza

Nei confronti del quattordicenne pende ora un'accusa formale, ma è importante ricordare che vige la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sull'importanza della vigilanza da parte del personale educativo, che ancora una volta ha dimostrato prontezza e senso di responsabilità.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra