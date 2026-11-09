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Coltello a serramanico a scuola, denunciato quattordicenne a Catania

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Coltello a serramanico a scuola, denunciato quattordicenne a Catania
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Un episodio preoccupante ha scosso la comunità scolastica di Catania, dove un quattordicenne si è presentato a scuola con un coltello a serramanico nascosto in tasca. A dare l'allarme è stata una docente dell'istituto, che ha notato la lama fuoriuscire dai pantaloni del ragazzo e ha immediatamente contattato la Sala Operativa della Questura.

L'intervento delle forze dell'ordine

Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente sul posto e hanno agito con discrezione per non creare panico tra studenti e personale scolastico. Il minore è stato fermato e successivamente affidato alla madre, avvisata dalla dirigenza. Il coltello è stato sequestrato e il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Le conseguenze legali e la presunzione di innocenza

Nei confronti del quattordicenne pende ora un'accusa formale, ma è importante ricordare che vige la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sull'importanza della vigilanza da parte del personale educativo, che ancora una volta ha dimostrato prontezza e senso di responsabilità.

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