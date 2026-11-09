Falerna Superiore, trattore si ribalta muore un uomo di 63 anni

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Falerna Superiore, trattore si ribalta in montagna e muore un uomo di 63 anni

Un uomo del posto ha perso la vita in una zona impervia. Sul luogo dell’incidente vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri

Un uomo di 63 anni, originario del luogo, è morto in seguito al ribaltamento di un trattore in una zona montana di Falerna Superiore, nel Catanzarese. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

L’allarme ha portato sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, intervenuti con le squadre del distaccamento di Lamezia Terme, insieme al personale sanitario del 118 e ai carabinieri.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

I soccorsi nella zona montana di Falerna Superiore

L’incidente è avvenuto in un’area particolarmente impervia, una caratteristica che rende più complesse le operazioni di intervento. I vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza del luogo e del mezzo agricolo.

Le squadre stanno inoltre predisponendo il recupero della salma, che resta subordinato alle disposizioni del medico legale e dell’Autorità giudiziaria.

Accertamenti sulla dinamica del ribaltamento

Sul posto sono presenti anche i militari con il supporto della Radiomobile di Lamezia Terme, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’accaduto.

Resta da chiarire che cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore. Al momento non sono disponibili elementi sufficienti per stabilire la sequenza dell’incidente o le eventuali condizioni che possano aver contribuito alla perdita di stabilità del mezzo.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra