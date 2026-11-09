Tetto al gas per l'elettricità: risparmi in bolletta dal 2027

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Bollette bis, un provvedimento che punta a contenere i costi dell'energia elettrica attraverso un intervento mirato sul prezzo del gas. A partire da gennaio 2027, e per la durata di 18 mesi, sarà introdotto un tetto di 59 euro/MWh al gas impiegato per la produzione di elettricità. La misura, secondo il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, dovrebbe ridurre il prezzo all'ingrosso dell'energia di circa 15 euro/MWh, con un risparmio stimato di 30 euro l'anno per una famiglia media.

Come funziona il meccanismo

Il tetto si applica al gas utilizzato nelle centrali elettriche, con l'obiettivo di disaccoppiare il prezzo dell'elettricità da quello del gas, che attualmente lo influenza pesantemente. La misura andrà a beneficio di quasi 18 milioni di clienti con contratti a prezzo variabile, i quali vedranno un impatto diretto sul Prezzo unico nazionale (Pun). Il costo dell'operazione sarà sostenuto dagli stessi beneficiari attraverso gli oneri di sistema in bolletta, ma il governo assicura che il risparmio sarà superiore all'importo addebitato.

Benefici attesi e tempistiche

Secondo le stime, il risparmio per le famiglie sarà di circa 30 euro annui, una cifra che, seppur contenuta, rappresenta un segnale importante in un contesto di prezzi energetici ancora elevati. L'entrata in vigore è prevista per il 2027, dopo l'approvazione definitiva del decreto. La misura si inserisce in un quadro di interventi strutturali per ridurre la dipendenza dal gas e stabilizzare i costi dell'energia, un tema sempre più centrale nel dibattito politico ed economico.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Reazioni e prospettive

Il decreto Bollette bis rappresenta una delle prime misure organiche per affrontare il nodo del prezzo dell'energia in Italia. Mentre il governo rivendica l'efficacia del meccanismo, alcuni osservatori sottolineano la necessità di monitorare gli effetti reali sui mercati e sulle bollette. Nei prossimi mesi si attendono ulteriori dettagli attuativi e le prime simulazioni sui risparmi effettivi per i consumatori.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra