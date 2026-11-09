Controlli intensificati ad Arezzo: il bilancio della prima settimana di novembre

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La Questura di Arezzo continua a rafforzare le attività di prevenzione e controllo del territorio, con un'attenzione particolare al contrasto dei reati di natura predatoria. L'iniziativa, portata avanti dall'U.P.G.S.P. (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico), mira a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a scoraggiare comportamenti illeciti nelle aree più sensibili della città.

Il bilancio dei controlli nella prima settimana di novembre

Nel corso della prima settimana di novembre, le Volanti della Questura di Arezzo hanno effettuato controlli su larga scala: sono stati verificati 302 veicoli e identificate 1126 persone, di cui 233 risultate gravate da pregiudizi di polizia. Un dato significativo che testimonia l'impegno costante delle forze dell'ordine nel monitorare il territorio e nel prevenire attività criminali.

Due uomini allontanati con foglio di via obbligatorio

L'attività di controllo ha portato a un episodio rilevante nel pomeriggio di sabato 7 novembre. Due uomini di nazionalità georgiana sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di merce alimentare provento di furti commessi in vari supermercati della città. Per loro è scattato il foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo, un provvedimento che impedisce loro di fare ritorno nel territorio comunale.

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Un impegno costante per la sicurezza dei cittadini

L'intensificazione dei controlli da parte della Polizia di Stato ad Arezzo rappresenta una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della comunità. L'obiettivo è duplice: da un lato, prevenire i reati predatori come furti e rapine; dall'altro, garantire un presidio costante del territorio che possa infondere tranquillità ai residenti. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane, con un'attenzione sempre maggiore alle zone più esposte a fenomeni di criminalità.

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