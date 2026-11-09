Gricignano d'Aversa intitola un bene confiscato alla camorra al Vice Sovrintendente Nicola Barbato

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Nella mattinata di oggi, a Gricignano d'Aversa, si è svolta la cerimonia di inaugurazione e intitolazione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, dedicato alla memoria del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Nicola Barbato, Medaglia d'Oro al Valor Civile. L'evento, promosso dall'Amministrazione comunale, assume un alto valore simbolico e istituzionale: un bene un tempo appartenuto alla camorra viene restituito alla comunità come luogo di memoria e di promozione della legalità. All'interno della struttura è stata allestita una biblioteca e saranno realizzati progetti sociali rivolti ai più giovani.

Chi era Nicola Barbato

Nicola Barbato, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli, il 24 settembre 2015 rimase gravemente ferito durante un'operazione antiracket nel quartiere Fuorigrotta. Impegnato in un servizio di appostamento nei pressi di un esercizio commerciale, fu raggiunto da colpi d'arma da fuoco esplosi da un malvivente, riportando lesioni gravissime che lo costrinsero sulla sedia a rotelle. Per il coraggio e l'altissimo senso del dovere dimostrati, fu insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scomparso il 9 marzo 2024, all'età di 61 anni, Barbato ha lasciato un esempio di dedizione allo Stato e di impegno nella lotta alla criminalità organizzata, un'eredità morale raccolta anche dai figli Giovanna e Luigi, che hanno scelto di far parte della Polizia di Stato e hanno partecipato alla cerimonia insieme alla madre Angela.

Le autorità presenti

Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco di Gricignano d'Aversa, Vittorio Lettieri, il Vescovo di Aversa, S.E. Mons. Angelo Spinillo, il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, e il Questore di Caserta, Andrea Grassi, in rappresentanza, su delega, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani. Erano presenti inoltre l'On. Gimmi Cangiano, il Questore di Napoli, Fausto Lamparelli, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Federico Scarabello, il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa, Luigi Acanfora, e altre autorità civili e militari.

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Il Muro della Legalità

Nel corso dell'iniziativa è stato presentato anche il Muro della Legalità, ulteriore testimonianza dell'impegno delle istituzioni nella diffusione della cultura della legalità e nella conservazione della memoria di chi ha sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. La cerimonia, moderata dal direttore di PupiaTV, Antonio Taglialatela, ha costituito un momento di ricordo e profonda riconoscenza verso un poliziotto che, con il proprio coraggio e la propria determinazione, ha messo in pratica i valori più autentici della Polizia di Stato.

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