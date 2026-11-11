Cocaina nascosta sotto il sedile: arrestata 41enne sulla SS 682 nel Reggino

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Un controllo stradale di routine si è trasformato in un'operazione antidroga di rilievo per i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taurianova. Una donna di 41 anni è stata arrestata dopo che i militari hanno scoperto oltre 5,5 chilogrammi di cocaina nascosti in un vano segreto ricavato sotto il sedile della sua auto.

L'atteggiamento sospetto e la scoperta

La conducente, fermata mentre percorreva la Strada Grande Comunicazione SS 682 proveniente dal versante jonico, ha immediatamente insospettito gli operatori per il suo evidente stato di agitazione e per una spiegazione poco convincente sulla sua presenza in quella zona. Questo ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo, portando alla perquisizione del veicolo.

Presso gli uffici del Comando Compagnia, i militari hanno individuato un compartimento appositamente ricavato sotto il sedile, al cui interno era occultata la sostanza stupefacente. Oltre alla droga, nel portafoglio della donna sono stati trovati 2.160 euro in contanti, ritenuti riconducibili all'attività illecita.

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Le accuse e il valore del sequestro

La 41enne è stata arrestata con l'accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La quantità di cocaina sequestrata, incompatibile con qualsiasi ipotesi di consumo personale, avrebbe potuto alimentare un consistente circuito di spaccio, con un potenziale valore economico di diverse centinaia di migliaia di euro una volta immessa sul mercato e suddivisa in dosi.

La responsabilità della persona sottoposta a indagini dovrà essere accertata in sede processuale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

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